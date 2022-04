Kaj pomeni, če je Severni lunin vozel v ovnu?

Če je vaš severni lunin vozel v ovnu, imate južnega v tehtnici. Ta položaj nakazuje, da ste v preteklosti ocenjevali svojo srečo glede na zadovoljstvo ljudi okrog sebe. Ko ste jih osrečevali, ste si s tem zagotavljali lastno preživetje in dobro počutje. Zdaj, v tem življenju, pa morate najti lastno identiteto, ne tiste, ki je podaljšek drugih; naučiti se morate postaviti na svoje noge in opustiti potrebo, da bi ves čas poskušali ugoditi vsem ljudem.

Imate seveda prednosti in pomanjkljivosti, povezane s severnim vozlom v ovnu. Prišli ste iz življenja s precejšnjim razkošjem. Živeli ste lahkotno, uživali v dobrih stvareh, se ukvarjali z umskim delom. To se zdaj kaže v vaši ljubezni do knjig in mogoče ste bili že v najzgodnejšem otroštvu knjižni molj. Talenti, ki jih prinašate iz preteklosti, so taktnost, smisel za diplomacijo in zmožnost, da znate na vsak problem pogledati z obeh plati, saj znamenju vašega južnega vozla vlada Venera. Znate tudi ravnati z denarjem.

Ustvarjate veliko različnih odnosov z ljudmi, pogosto pa privlačite takšne, ki so naivni, koristoljubni ali je na njih nekaj otroškega. Prepoznati znate, da je njihovo neravnovesje povezano s težavami dajanja in jemanja. Lahko pa privlačite tudi nezanesljive ljudi, kar vas sili, da se izurite v samozadostnosti. S takšnimi srečanji si pridobite veliko izkušenj in znanja, vendar mogoče prehitro sklepate kompromise ter dovolite, da partner ali drugi ljudje preveč vplivajo na vaše razmišljanje.

Ne naslanjajte se na partnerja in mu ne poskušajte ugajati za vsako ceno. FOTO: Nortonrsx/Getty Images

Zaskrbljenost zaradi vaše podobe v družbi vas včasih zanese v tako skrajnost, da se ne morete odločiti o ničemer in ste nezmožni trdno zavzeti stališče. V tem življenju si prizadevate razviti zmožnost za dajanje pobude in pokazati svojo agresivnejšo plat. Postati morate odločnejši in zaupati svojim impulzom, kajti večkrat boste izkoristili priložnost, uspešnejši boste.

Če ugotovite, da drugi manipulirajo z vami ali nikoli ne rečete ne, da jim dajete toliko, da vam ni več prijetno, ker se počutite, kot da niste celi, če niste v stiku z drugim – tedaj morda delujete na napačnem koncu svoje karmične osi. Opustiti morate prilagajanje tehtnice in se zanesti na ognjenega ovna. Uporabite svoje prirojene sposobnosti za premik proti novim možnostim.

Namesto da se zanašate na to, kako vas bo drugi dopolnil in opredelil ter vam s tem prinesel občutek notranje harmonije, se raje zanašajte na svoje zmožnosti, da boste cilje dosegli sami. Prav je, če malo bolj poskrbite zase, vse dokler severni vozel v ovnu ne postane sebičen. Nazadnje boste postali bolj neodvisni – pionir, pustolovec ali podjetnik – in ne boste se bali preizkušati novih stvari, saj je vladar znamenja vašega severnega vozla bojeviti in odločni Mars. Hiša, v kateri je severni vozel, pokaže, kje lahko dosežete novo rojstvo in večji občutek lastne identitete.

Med znanimi ljudmi s severnim vozlom v ovnu so James Dean, Celine Dion, Meryl Streep, Julia Roberts in Neil Armstrong.