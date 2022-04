Kaj pomeni, če je Severni lunin vozel v 11. in 12. hiši?

Ljudje s Severnim luninim vozlom v 11. hiši so mladi po srcu. Z lahkoto sklepajo prijateljstva in se želijo pridružiti skupinam in združenjem, ki jim bodo pomagala uresničiti njihove ambicije.

Zanje je pomembno, da se jih vidi na pravih krajih in s pravimi ljudmi, s čimer si povečujejo družbeni ugled. Postanejo priljubljeni in uživajo v špekulacijah, športu, glamurju in ljubezenskih osvojitvah (ki jim navadno škodujejo). V njihovih prijateljskih in erotičnih odnosih vlada neravnovesje med ljubeznijo, ki jo dajejo, in tisto, ki jo prejemajo. Premorejo oster um, a uradnemu izobraževanju niso naklonjeni, tako ga mnogi prekinejo. Lahko imajo težave pri rojevanju ali vzgajanju otrok.

Človek je romantični sanjač, ki mu je všeč, da ga vidijo kot junaka. Iz prejšnjega življenja so prinesli močno potrebo, da bi imeli nekoga, ki jih bo ljubil in cenil. To močno navezanost na ego morajo sprostiti. Z močno voljo, ki jo vsiljujejo drugim, pretiranim ponosom in gospodovalnostjo si škodujejo.

Bolj se oklepajo ponosa, bolj se jim izmika njihova prava moč. Njihova karma je, da spoznajo dragocenost prijateljstva in začnejo služiti človeštvu, prerastejo fizično posesivnost in strastno zavezujoča razmerja. Lahkotno življenje je plačilo za prejšnje, v katerem so iskali duhovnost.

Če je vozel v 12. hiši, so to ljudje močne volje. Bogastva ali moči, ki jo dosežejo, se včasih drži pridih usode. Obdarjeni so z intuicijo, zato rešujejo probleme na edinstvene načine. Vidijo onkraj materialnega, alkohol in droge jim lahko pomenijo pobeg iz snovnega sveta in potopitev v morje nesnovnega – s tem pa zlahka postanejo zasvojeni. Zanimata jih raziskovanje in delo v zaodrju, včasih v ustanovah za ljudi, ki so potrebni pomoči.

Tisti z vozlom v 12. hiši se pogosto žrtvujejo za druge. FOTO: Dusanpetkovic/Getty Images

Med njimi so pogosto zdravilci. Drugi jih lahko izkoriščajo, da preveč razsipajo svojo moč in energijo. Cena za to je, da morda ne bodo dosegli nič pomembnega ali pa jih telesno delo preveč izčrpava. Bolje se odrežejo pri samostojnih projektih, kot če morajo ubogati navodila drugih. Zaradi zdravstvenih težav lahko niso kos delovnim obveznostim.

V prejšnjem življenju je imel človek nad vsem nadzor in je živel v urejenih razmerah. Ko zdaj povsod opaža zmedo, je lahko do nje kritičen, na ljudi pa gleda zviška. Od podrejenih veliko pričakuje. Opravil, nad katerimi so vzvišeni, ne marajo, toda okoliščine jih včasih prisilijo vanje. So globoko introspektivni in zatopljeni vase. To jih pripelje do tuhtanja o neprijetnih temah, kot so zdravstvene težave ali sovražniki, kar lahko povzroči bolezen ali preganjavico.

Jeza, ki jo tiščijo v sebi, povzroča zdravstvene tegobe, za katere navadno krivijo delovne razmere. Njihovo telesno stanje je odvisno od čistosti njihovih misli. Njihova karma je, da se naučijo sočutja, tako da od predalčkanja sleherne plati življenja preidejo k duhovni zavesti in ugledajo sebe kot neločljiv del večje celote.