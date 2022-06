Kaj pomeni če imamo dve hiši v istem znamenju?

Če imamo isto znamenje na vrhu 1. in 2. hiše, to pomeni, da je naša identiteta močno zvezana z občutkom vrednosti, da lahko služimo s svojim videzom, telesom.

Isto znamenje na vrhu 2. in 3. hiše nakazuje, da je naša vrednost povezana z lastnimi intelektualnimi sposobnostmi, da se služi z mentalnim delom, trgovino, prevozom, iznajdljivostjo.

Isto znamenje na vrhu 3. in 4. nakazuje, kako družina določa naše predstave o življenju, lahko prinaša več sprememb doma, selitve.

Isto znamenje na vrhu 4. in 5. nakazuje, kako naše otroštvo vpliva na starševsko vlogo. Sporoča lahko o talentih, hobijih, ki so enaki, kot jih imajo naši predniki. Ljubezen in veselje rojevata dom, družina.

Isto znamenje na vrhu 5. in 6. hiše nakazuje, da smo v vlogi staršev zelo skrbni, delamo nekaj, kar je naš hobi, kar imamo radi. V vlogi staršev imamo veliko skrbi. Zdravstvene težave so lahko povezane s tem, da si preveč dovolimo, uživamo.

Če sta 6. in 7. hiša v istem znamenju, se partnerstvo in delo, zdravje povezujejo. Od tega, da za nas lahko skrbi partner, do tega, da je z njim veliko skrbi. Naš vsakdanjik je povezan s partnerjem, ki močno vpliva na naše delovne navade.

Ko sta 7. in 8. v istem znamenju, je več možnosti krize zaradi partnerja, partnerski odnosi so globlji, partnerjeva identiteta je močno vezana na njegovo sposobnost zaslužka.

Ko sta povezani 8. in 9. hiša, se prek tujine v nas marsikaj transformira. Potrebujemo religijo, ki je okultna, transformativna. Finančno je pomembno investiranje, povezano s tujino.

Hiše opisujejo področja življenja, ki se lahko povezujejo. FOTO: Grinvalds/Getty Images

Ko sta 9. in 10. v istem znamenju, je, kar študiramo, tudi naš poklic, tujina ali mediji so močno povezani z našo poslovno potjo. Prepoznani smo zaradi svoje modrosti ali religioznega pogleda na svet.

Ko sta 10. in 11. v istem znamenju, je naša družabna mreža povezana z našim poklicnim področjem, naš status pa z družbenim ali humanitarnim udejstvovanjem.

Ko sta povezani 11. in 12., imamo globoko sočutje do prijateljev, možne so dušne vezi z njimi in nas duhovna pot na neki način osvobaja, odpira.

Ko sta povezani 12. in 1. hiša s skupnim znamenjem, nam je jasno, da je oseba močno vpeta v preteklo, kot bi jo nekaj oviralo na poti naprej. Njeno duhovno, psihološko stanje jo lahko močno dvigne ali ovira.

Kako sta dve hiši povezani, bomo bolje videli prek skupnega vladarja. Če je ta v pozitivnem znamenju zase, v srečni hiši in spodbudnih aspektih, se hiši povezujeta spodbudno.

Če sta na primer 12. in 1. v znamenju tehtnice, vidimo, da je oseba karizmatična, simpatična, ustvarjalna, ob lepo postavljeni Veneri njena duhovna moč prinaša karizmo, čut za lepo poglablja ustvarjalnost, več je ustvarjalnih talentov.

Če pa je Venera v 6., 8. ali 12. hiši, v znamenju izgona ali dna in/ali težkih aspektih, vidimo, da je oseba ujeta v psihično stisko zaradi hrepenenj po odnosih ali bolečine na partnerskem področju. Psihične rane jo ovirajo, da bi se samozavestno izražala.