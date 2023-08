Kaj nas še čaka do konca meseca? Pred nami je naporen mlaj

Zdi se sicer, da je najhujše za nami, pa vendar nas 16. avgusta čaka še naporen mlaj, ob tem pa se Veneri v retrogradnem gibanju pridružuje Merkur, ki bo zapletal komunikacijo in napredek, tako si še ne bomo mogli povsem oddahniti. Okoli mlaja lahko pričakujemo nekaj nepredvidljivega vremena, nepričakovanih dogodkov, nervoze, nemira, nestalnosti, ljubezenskih in finančnih pretresov ter občutka, da si ne moremo zares oddahniti. Najboljše, kar lahko storimo, je, da ne pričakujemo stabilnega dogajanja in poskusimo reševati izzive, ki nam jih je prineslo življenje. Ko se Merkur obrne nazaj, pa poskusimo biti čim bolj prilagodljivi in potrpežljivi.

Venera nas še nekaj časa sili, da naredimo bilanco finančnega področja in partnerskih odnosov. Čas ni naklonjen začenjanju nove zveze, marsikateri odnos, ki se je majal že prej, lahko razpade. Ker je Venera tudi vladarica denarja, če se le da, počakajte z vlaganji in pomembnimi finančnimi odločitvami, predvsem okoli 22. 8., ko se težavno poveže z Jupitrom, tudi z nakupi, saj lahko želeno preplačate ali ne bo vredno svoje cene. Počakajte z lepotnimi operacijami, kozmetičnimi posegi, nakupi dragih reči in oblačil, obiskom frizerja …

Retrogradno gibanje

Merkur se obrne v retrogradno gibanje 23. 8. Do tedaj opravite vse, kar se lahko pozneje zaplete – podpisovanje pogodb, začenjanje novih projektov, dogovori, sestanki, pomembne odločitve, nakup tehnike, računalniške opreme … Zaključujte raje nedokončane projekte in urejajte obstoječe zadeve.

Planeti ne obljubljajo stabilnosti. FOTO: Elen11/Getty Images

Sonce bo do 23. 8. še v levu, potem vstopi v devico in tedaj bomo imeli občutek, da je poletja konec, prav tako lahkotnosti in sproščenosti – kolikor je je že letos bilo –, ter da je čas za delo.

Mlaj v levu 16. 8. bo naporen, saj prinaša vznemirjenje, šoke, pretrese, hitre spremembe v odnosih, škandale, afere, vremenske ujme. Ne pretiravajte, ne zapravljajte in spustite vse, kar vam ne služi več, in ohranjajte notranji mir.

Neprijetni finančni ukrepi

Konec meseca, 31. 8., polna luna v ribah prinaša neprijetne finančne ukrepe – varčevanje, lahko tudi podražitve. Zategovali bomo pas, varčevali, zaskrbljeni bomo.

Avgusta nas bo torej še malce premetavalo, urejali bomo zadeve za nazaj in varčevali. Počakajte z vsemi pomembnejšimi odločitvami in projekti. Izkoristimo čas retrogradne Venere za razčiščevanje v odnosih. Če slab odnos razpade, ne žalujte za njim. Pred 23. 8. uredite vse, kar se lahko zaplete, ko se začne Merkur gibati navidezno nazaj, nato pa počakajte s podpisom pogodb. Izogibajte se napakam, površnosti, komunikacijskim šumom, nakupom – predvsem tehnike. Če ne morete počakati, vse dvakrat preverite, nič pa ne bo narobe, niti če zadevo pregleda strokovnjak.