Kaj nas oddaljuje od sreče? Izpolnitve ne dosežemo s kopičenjem stvari

Budisti so prepričani, da nas določena stanja vežejo na ponavljajoči se krog trpljenja. Vsako poželenje povzroča trpljenje, saj se veže na ego in zmotno prepričanje, da lahko dosežemo izpolnitev s kopičenjem stvari. Od nje pa se v resnici oddaljujemo, če nam dajejo užitek denar in materialne dobrine, smo razočarani in jezni, ko jih izgubimo, smo vzhičeni, ko nas drugi hvalijo, ter se počutimo zavrnjene, ko nas kritizirajo.

Prizadevamo si za dober ugled ter se navdušujemo nad vsem, kar nagovarja naše čute. Če iščemo razsvetljenje, jih moramo opustiti. Ko se počutimo slabo, ker nečesa nismo dobili, je ranjen le naš ego. Seveda v vsakdanjem življenju ne moremo popolnoma opustiti zgoraj naštetih hrepenenj, a se trudimo, da nismo obsedeni z njimi ter da z enako naravnanostjo sprejemamo svoje vzpone in padce v nenehno spreminjajočem se življenju.

Če se ne borimo za to, da bi postali srečni, to najlaže postanemo ne glede na dogodke. Ne moremo namreč nadzorovati zunanjega sveta, lahko pa nadzorujemo svoj um in reakcije.