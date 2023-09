Kaj nas čaka v oktobru? Tu je odgovor

Po razmeroma mirnem septembru nas čakata dva mrka, sončni v tehtnici in lunin v biku. Slednji je zadnji, ki se dovrši na osi bik-​škorpijon, tako se za ti dve znamenji končuje daljše obdobje sprememb in premikov. Mrke najmočneje čutimo, če padejo na pomembne stopinje, osi ali planete v naši rojstni karti. Tehtnice in ovni naj si zategnejo varnostne pasove, saj bodo odslej bolj na udaru.

Mrki začenjajo in končujejo življenjska obdobja, nekaj zaključijo, da bi nas prestavilo na drugo mesto – izgubimo službo, končamo odnos, da bi se poslovili od tistega, česar ne potrebujemo več. Ker morda še nismo pripravljeni spustiti, jih doživljamo kot spodmikanje tal pod nogami. A čeprav sprva prinesejo izgubo, pretres, šok, čez nekaj mesecev, ko pride nov začetek, vidimo, za kaj so bili dobri.

Sončni mrk v tehtnici 14. 10. ne bo spodbuden. Veliko se bomo ukvarjali z odnosi, trhla partnerstva se lahko končajo. Točka mrka je v kvadratu s Plutonom, tako nas čaka kriza, pretresali izguba, osebno seveda, če je mrk povezan z vami. Na družbeni ravni prihajajo izzivi v zdravstvu, prisiljeni bomo v transformacijo.

Lunin mrk v biku bo 28. 10. zaključil zadeve, s katerimi smo se ukvarjali. Bika povezujemo z materialnim področjem, čas okoli mrka ni primeren za vlaganje in finančne odločitve. Pazite, da ne pretiravate in preveč zapravljate. Na družbeni ravni lahko pričakujemo prazne obljube vladajočih, zmedo, nejasnosti, tudi kak škandal.

Obetata se dva mrka. FOTO: Rastan/Getty Images

Ves mesec se bo veliko vrtelo okoli odnosov. Soncu se v tehtnici 5. 10. pridruži Merkur. Želeli si bomo partnerstva, pripravljeni bomo za to marsikaj potrpeti in sklepati kompromise. Želeli si bomo harmonično življenje, česar ne bo lahko doseči. Zaradi Venere v devici bomo po 9. 10. zadržani, manj drzni pri osvajanju. Ko Mars vstopi v škorpijona, 12. 10., se bodo kljub temu v nas vžigale strasti in poželenje. Več motivacije bomo imeli za šport in fizično delo. Po 22. 10. bomo sneli rokavice in vsem naravnost povedali, kar jim gre. Čas je odličen za poglobljen študij, raziskovanje, odločanje …

Dnevi, na katere bodite pozorni, so 3. 10., ko je čas za dogovore in sestanke, 20. 10., ko se nam lahko razjasni nekaj, kar nas je dolgo mučilo, 22. 10. je čas za delo, s katerim smo odlašali, 28. 10. ne obljubljajte preveč, ker tega ne boste mogli uresničiti, 29. 10. bo odličen dan za komunikacijo, saj boste imeli hiter, prilagodljiv um, nagle reflekse in namazan jezik.

V ljubezni ne bo rožnato, odnose bodo pretresali mrki, zaradi Venere v devici se bomo sramežljivo potegnili nazaj, 10. 10. nas čaka še ohladitev v odnosu in nerazumevanje partnerja. Boljše bo konec meseca, 22. 10. in 31. 10., ko se samskim obetajo nove priložnosti, vezanim pa harmonični trenutki v dvoje.