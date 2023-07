Kaj nas čaka julija

Polna luna v kozorogu je prinesla val resne energije, ki nas spodbuja, da lahko z resnostjo, ambicioznostjo, organiziranostjo in vztrajnostjo veliko dosežemo. Planet, ki je precej aktiven ves mesec, je Merkur. Po eni strani ga povezujemo s potovanji, izleti, tečaji, druženjem, po drugi z dogovori, sestanki, mreženjem, sklepanjem poslovnega sodelovanja.

Ne glede na to, za kaj ga boste uporabili, vas lahko spodbuja pri uvajanju novosti, komunikaciji, odkrivanju novega. Do 11. 7. bo Merkur še v raku, tako bomo usmerjeni v svoj notranji svet in družinsko-prijateljski krog, potem prestopi v leva. To nam bo povečalo samozavest, bolj se bomo zavedali svoje vrednosti, a lahko prinese tudi bahanje in pretirano izražen ego, zato ostanite z nogami na tleh.

Najpomembnejši bo prehod luninih vozlov v drugo znamenje, za odnose pa retrogradna Venera. FOTO: Draco-zlat, Getty Images

Desetega julija Mars vstopi v pridno in previdno devico. Manj energije bomo imeli, manj volje in zanosa, vsega se bomo lotevali taktično, premišljeno. V odnosih bomo zadržani, manj pogumno bomo pristopali k simpatiji. Prav tako se nam bo poznal upad energije pri športu. Ni čas za hitro vadbo, vpišite se raje na tečaj, na katerega ne boste nehali hoditi.

Pred mlajem, 17. 7., ni čas za nove začetke, zato počakajte z novimi projekti, lahko pa jih prej načrtujete. Mlaj bo v raku, tako bomo občutljivi, čustveni, hitro užaljeni, prizadeti, brez trde kože. Lahko pretiravamo in se smilimo sami sebi. A to nas spodbuja, da prepoznamo svoje notranje rane, jih ozavestimo in zacelimo. Mlaj prinese nenadejano pozitivno spremembo.

Bodite pozorni

Lunina karmična vozla 17. 7. zamenjata znamenje in se premakneta v ovna in tehtnico. Na svetovni ravni bo tako več možnosti za sklepanje mirovnih dogovorov, iskanje ravnovesja, zasebno več možnosti razvoja za ovne, tehtnice pa se bodo morale posloviti od vsega, kar jim ne služi več.

Sonce 22. 7. vstopi v leva, kar bo prineslo ognjeno energijo, več zaupanja vase, odločnosti, samozavesti. Isti dan se Venera obrne v retrogradno smer – do 3. septembra se bo pomikala navidezno nazaj. Vse se bo vrtelo okoli odnosov. Pojavljajo se lahko nekdanji ljubimci in simpatije – a pozor, zato da razčistite z njimi, ne pričakujte, da se bo zveza obnovila. Retrogradnost nas vrača v preteklost, da uredimo odprte zadeve. V tem obdobju ne začenjajte nove ljubezenske zgodbe, saj se bodo občutki spremenili, ko bo Venera direktna. Dogajanja na srčnem in erotičnem področju bo več, a ne pričakujte preveč. V tem času ni primerno sklepati porok in zarok!

Prav tako ni čas za lepotne operacije, nakup kozmetike, oblačil, nakita. Počakajte s pomembnimi investicijami, ne posojajte denarja, ni čas za kreditiranje in večje nakupe.