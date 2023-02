Sonce v levu: kaj morate vedeti?

Planet se v svojem domu tako dobro počuti, da se tam skoraj razbohoti, saj ga nič ne ovira, da izraža svojo energijo. V znamenju, ki ni njegovo, pa mora planet vedno nekoliko zmanjšati svojo energijo in se prilagoditi energiji znamenja. Tako je Sonce v biku pobarvano z večjo potrebo po stabilnosti in z večjo ciljno usmerjenost v materialno varnost in rutinsko življenje.

Sonce v svojem domu, v znamenju leva, da človeku veliko dobrega. Če ne drugega, ima veliko vitalne energije, potrebuje manj spanja kot drugi. Hkrati prinaša ambicioznost in jasnost, da dobro vemo, kako in kaj, včasih omogoči tudi bolj jasen pogled v prihodnost. Ker je okrepljena tudi volja, človek doseže zastavljene cilje. Hkrati se s tem položajem Sonca lahko pohvalijo ljudje, ki znajo reševati probleme in so sposobni voditi druge za skupni cilj. Imajo tako prirojeno avtoriteto kot karizmo. Sposobni so se postaviti na oder in zablesteti ter razveseliti tudi druge.

Stvari in ljudje, ki jih simbolizira hiša, ki ji vlada to Sonce, so vredne, svetle, spoštovane, kakovostne, pomembne. Toda čeprav je to odlično izhodišče, lahko Sonce v svojem znamenju pokaže tudi negativno plat – pretirano dominanco, samovšečnost, egoizem. Tako je človek kljub veliki samozavesti in uspehu v resnici obdan z morjem ljudi, ki ga občudujejo, a doma nima nikogar, ki bi se ga razveselil. Drugi problem je velika potreba po zabavi. Včasih se zdi, da ti ljudje ne želijo odrasti, sem ter tja jih zanese na divje »pijanke«, s katerimi razočarajo ljudi okrog sebe.

Človek s soncem v levu je karizmatičen in sije kot na odru. FOTO: Okrasyuk/Getty Images

Ta položaj zahteva od človeka, da izkoristi vse njegove prednosti, toda mora spustiti težnjo, da je vedno po njegovo. Nujno je, da ne misli samo nase in na to, kaj bo njemu prineslo veselje. Omejiti mora veseljačenje.

Včasih sami skoraj ne živimo svojega Sonca ali se poistovetimo z njegovo energijo šele pozneje v življenju. V tem primeru se omenjene napake zgodijo ljudem, ki jih Sonce v naši karti predstavlja. Imamo sebičnega šefa, uspešnega, a dominantnega očeta, lepega in karizmatičnega, a egoističnega moža. Rešitev je, da pridete do te energije v sebi in jo uravnotežite. Uporabite jo le, ko je primerno. Ko je potrebna organizacija in ljudje potrebujejo vašo karizmo in voljo, da jim pomagate do cilja. Zasebno pa pozorno poglejte, kolikokrat je po vaše in kako se počutite, ko se stvari ne odvijajo, kot ste si zamislili, ampak se morate prilagoditi volji in ambiciji drugih.