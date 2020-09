Kaj morajo mame naučiti hčerke

Če želite svojo hčerko opremiti s kar najboljšo življenjsko popotnico, začnite s tem, da jo naučite, kako naj se ima rada, pravijo duhovni učitelji. Kolikokrat ste se v trgovini ob nakupu nove obleke nekajkrat dobro pogledale v ogledalo in bile zadovoljne s tem, kar vidite? Brez pritoževanja, da vas motijo vaši malo širši boki? Priznajte, da je bil občutek odličen. To, da se lahko sprostiš in se sprejemaš, je nekaj najlepšega, kar ti lahko privzgojijo starši, zato če se dobro počutite v svoji koži, to tudi pokažite svojim otrokom. Naučite hčerko, da je vsaka ženska svoja in posebna. Tekmovanje z drugimi je samo izguba časa. Raje naj se zgleduje po tistih, ki jih občuduje, namesto da se primerja z njimi in jim zavida, drugače pa naj si začrta svojo pot in se ne zmeni za druge. Ker so prijateljice prve, ki nam stojijo ob strani, ko nam gre kaj narobe, naj neguje tesne odnose z njimi brez ljubosumja, obsojanja in tekmovanja, katera ima boljše ocene, bolj premožnega moža in bolj pametnega otroka. Naučite jo sodelovanja, saj je za vsakega od nas dovolj prostora pod soncem in se nam ni treba izrivati s poti in si metati polen pod noge.



Odpuščati ne pomeni, da imaš šibko voljo, je naslednja dragocena lekcija. Obstajajo ljudje, ki so vredni, da jim odpustimo. To ne pomeni, da lahko z vami počnejo, kar želijo, le da so naredili napako. Ko razmišljamo o odpuščanju, moramo najti razloge zanj. In če najdemo več kot tri, je odgovor, kaj moramo storiti, jasen, hkrati pa se zavedajmo, da to, da nekomu nekaj odpustimo, ne bo načelo našega ponosa. Le oplemenitilo bo odnos s to osebo, nas pa okrepilo in opolnomočilo.



Za svoj uspeh se ni treba nikomur opravičevati. Kadar garamo in se marsičemu odrekamo, da imamo dobro službo ali smo uspešni v poklicu, športu itd., ne pustimo nikomur, da bi to dajal v nič, in se ne pustimo prepričati, da smo imeli samo srečo. Vse solze, žulje in grenke trenutke preživimo sami, zato si zaslužimo najboljše. Zato niti sami nikoli ne podcenjujmo drugih in jih spodbujajmo pri njihovih ciljih.



Moški in razmerje ne določata, kdo si, povejte hčerki. Nekatere ženske družinskega življenja s hišico z belo ograjo pač ne smatrajo za uspešno življenje, za druge pa je cilj prav to. Najti življenjskega sopotnika, si z njim ustvariti življenje in udobno in mirno živeti do konca svojih dni. Močna mama bo hčerki razložila, da je prav, da sledi svojim željam in srcu, vendar pri tem ne sme pozabiti nase. To je nekaj ključnega. Ko pozabiš nase, se namreč kaj hitro zgodi, da se začne življenje sesuvati.