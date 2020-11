Kaj, če imate Sonce ali Luno v raku? Te podpira boginja Demetra

Če imate Sonce, vladarja ascendenta, in še posebej Luno v raku, katerega naravna vladarica je, ste zelo nežni in čustveni. Boginja, povezana z Luno, ima veliko imen, najbrž pa vam je najbolj znana kot Demetra, grška boginja pridelka, ki bdi nad vsakoletno žetvijo na Zemlji. Upodobljena je kot zrela in lepa ženska, ki drži v rokah pšenični snop (Rimljani jo imenujejo Ceres).



Planeti v raku sicer ne nakazujejo samo želje po skrbi za druge – živali, rastline, otroke, družino –, ampak prav potrebo po vsem tem. Ženska s poudarjenimi Luninimi lastnostmi, torej povezana z boginjo materinstva, se lahko poroči mlada in ima zgodaj otroke. Če pa se odloči za študij, bo smer najverjetneje povezana s skrbjo za druge – socialno delo ali negovanje drugih.



Kljub temu bo verjetno v življenju bolj usmerjena v ustvarjanje družine in doma kot do vrhunske znanstvene ali poklicne kariere. Tudi Demetra je bila čustveno izjemno vezana na materinsko vlogo. Vaša pot je torej izražanje materinske in ženske vloge skozi skrb za druge ali za svoje otroke in partnerja.