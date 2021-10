K frizerju s podporo Lune

Prvi krajec je najbolj spodbuden čas za striženje, če želite, da bi vam hitreje rasli. FOTO: Milanmarkovic/Getty Images

Čeprav mnogi še vedno ne verjamejo, da lahko lunine mene vplivajo na različna področja našega življenja, se veliko ljudi zgleduje po Luni, ko se odločajo za obisk frizerja, ne samo tedaj, ko iščejo najbolj ploden čas v mesecu za zanositev. Če so vaši lasje v slabem stanju, pusti, suhi, brez leska in z razcepljenimi konicami, je najbolje izkoristiti vpliv polne lune ter jih postriči tedaj.Tako bodo hitro spet zrasli, bolj zdravi in močnejši bodo. Čeprav se lahko zdi, da gre pri tem samo za vraževerje, obstaja astrološka logika za to trditvijo. Luna vpliva na plimo in oseko, mi pa smo pretežno iz vode, zato vpliva tudi na nas. Polna luna je tudi na splošno čas za zaključek, dovršitev, konec ciklusa.Sicer poznamo štiri lunine mene, njen celotni ciklus pa traja 29 dni in pol, podobno kot ženski menstrualni ciklus.Mlaj je po drugi strani čas za drzne nove poteze, spremembe, prenovo … To je čas v mesecu, ko se lahko odločite za drzno novo pričesko in tvegate. Lahko tudi zamenjate barvo las. Čas je namreč za nov začetek, poleg tega se bodo vaši lasje tedaj okrepili po škodi, ki jo povzročite npr. z barvanjem. Pravilo je, da bodo lasje, ki jih strižete ob mlaju, močnejši. Barve in prelivi bodo trajali dlje in agresivne kemikalije bodo povzročile manj škode.Prvi krajec je najbolj spodbuden čas za vse, ki si želijo, da bi jim lasje hitreje rasli. Če je namen striženja, predvsem da bi jih okrepili, tedaj obiščite frizerja. Pričesko ohranite enako, ne delajte sprememb, postrizite konice, naredite oblogo. Korenine so v tem obdobju močnejše, lasje hitreje rastejo in se bolj bleščijo, vendar pa so lahko manj gosti. Ni čas za nanašanje agresivnih kemikalij, ampak za hranjenje korenin.Polna luna je za večino ljudi najboljša mena za obisk frizerja. Pričeska bo bolj polna, živahna, čeprav bodo lasje počasneje rasli. Posebno ljudje z redkimi lasmi naj izkoristijo vpliv te mene. Na splošno pa so ljudje v tem času bolj čustveni, impulzivni, zato se ne odločajte za skrajnosti. Če se boste, lahko to pozneje obžalujete. Dobro premislite, in če ste prepričani, vprašajte druge za mnenje, preden greste pod škarje. Čas je tudi za vlaženje in hranjenje las, blagodejne tretmaje.Zadnji krajec je prav tako čas obnove, zato je primeren za ljudi, ki jim izpadajo lasje. Striženje v tej fazi omogoča odstranjevanje nepotrebnega, da bi naredili prostor za močne nove poganjke. Kljub temu bodo zdaj lasje rasli počasneje. Prav tako ni dobro nanašati veliko kemikalij, saj gre za čas prehoda in obnavljanja. Postrizite pa se, če imate zelo goste lase, veliko volumna, in jih želite razredčiti.