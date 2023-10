V soboto bo v zraku resnično močna energija, tega nikar ne počnite

Koridor mrkov je predstavljal idealen čas za introspekcijo, razčiščevanje starih in nerešenih stvari, načrtovanje za naprej, razmišljanje o svetlih plateh naše osebnosti, resničnih željah itd. Zdaj vstopamo v aktivno fazo močne energije, ko se lahko začnejo dogajati pravi čudeži. To obdobje bo resnično transformacijsko, saj smo bolj kot kadar koli v objemu podzavesti.

V tem trenutku lahko naš notranji glas iz globin na površje prinese nekatera neizživeta čustva, stare zamere, pa tudi močno željo po akciji, po globalnih spremembah.

Analizirajte, kaj se je v zadnjem času najpogosteje pojavilo na dnevnem redu in kaj vam je kradlo čas, vam pokvarilo razpoloženje in vam preprečilo nadaljevanje: nekatere misli, nedokončana in opuščena naloga, komunikacija z nekom, ki vam ni prijeten. Vse to je pomembno razumeti kot izkušnjo, pridobiti korist, razumeti, zakaj se je to zgodilo.

To je najboljši čas, da se očistite negativnih misli in želja, se znebite slabih navad in negativnih ljudi okoli sebe.

Preden se koridor mrka zapre, občutki in čustva postanejo intenzivnejši. Nekateri se boste želeli skriti, drugi zjokati, nekateri boste zelo aktivni in veseli, drugi boste iz sebe dali vso jezo. Vse te nianse občutij je pomembno prepoznati in upoštevati do 30. oktobra.

Poskrbite zase in svoje želje, bodite pozorni na svoje počutje in notranje stanje, privoščite si počitek, se čim večkrat umaknite in prisluhnite sebi.

Kaj je pomembno vedeti

Ker je energija močna, čustva pa razgreta, je pomembno, da se naučite z vsem tem upravljati.

Strah pred prihodnostjo in neutemeljena tesnoba, samopomilovanje, nerazumna melanholija in zaspanost so normalne stvari za to obdobje. V redu je. Minilo bo.

Nekdo bo morda imel glavobol, nekdo bo želel pojesti vse, kar vidi, nekdo bo želel pospešiti korak ali, nasprotno, upočasniti. Tudi to je normalno. Uporabite vse, kar se zdaj dogaja, za dobro.

Če je vaša energija v porastu, jo na primer porabite za čiščenje, hiter sprehod ali tek, ples, kar koli.

Če vam energija nenadoma upade, upočasnite tempo in v samoti naredite nekaj zase: napišite pismo hvaležnosti, rišite, glejte svoje najljubše filme, ki vsebujejo nekaj koristnega, prijaznega in svetlega.

Če želite jokati – naredite to, prižgite sveče in jokajte, da sprostite energijo, ujeto v sebi.

Česa ne smete početi

Izogibajte se konfliktom! Razgreta čustva lahko spletejo marsikaj, kar pa se bo vleklo mesece ali celo leta.

Izogibajte se impulzivnim ali posebej dragim nakupom. Kasneje vas bodo te stvari le jezile in vas spominjale, da ste nebrzdana in čustvena oseba, ki je denar zapravljala za nepotrebno kramo.

Izogibajte se hrupnim krajem in drugim stvarem, ki odvračajo pozornost od iskrenega notranjega dialoga.

Kaj bi morali početi

Morda lahko naredite naslednji korak v karieri, ki ga že dolgo načrtujete. Lahko postanete ustvarjalni tako, da iz dobesedno ničesar pridobite neverjetne ideje. Prav v takšnih obdobjih je namreč ustvarjalnost nabita s posebno močjo čustev, modrosti in osebnega navdiha.

To je tudi odličen čas za meditacijo. Dovolj je, da se podate na lahkotni sprehod po parku, opazujete vodno gladino, si privoščite mirno jutro ob čaju in opazujete mesto, ki se prebuja skozi okno.

Prijetni in iskreni zmenki bodo v tem času čudoviti, saj vladajo ljubezen in čustva.

Danes na okensko polico postavite svoj talisman

V tem obdobju imajo posebno moč tudi talismani. 27. oktobra zvečer ga postavimo na okensko polico in ga tam hranimo do 29. oktobra. Nato ga vzamemo in ga nosimo s seboj.

Za tiste, ki nimajo talismana, je najbolje, da kupite novo stvar: čudovite uhane, zapestnico, broško ... Kar koli je najbližje vašemu razpoloženju in želji. Pomembno je, da talismanu, ko ga postavite na okno, s svojimi besedami izrečete željo. A pozor, želja mora vsebovati besedo ljubezen in njene izpeljanke.

Recimo, da si želite novo službo ali začeti novi projekt. Recite v sedanjiku in brez besede ne: »Močna energija Lune, prepoji moj ___ (predmet po vaši izbiri) z ljubečo energijo za zdravje in čudovito dobro počutje.«

Talisman bo deloval tudi kot opomnik, saj ga boste videli vsak dan in se zato spomnili, kaj ste iskali in za kaj si prizadevate. Vso srečo!