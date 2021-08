Jupitrovi tranziti

Jupiter je znan kot tisti planet, ki vse razširi, planet sreče, priložnosti in blaginje. Širi, spodbuja in prinaša vedrino in optimizem. Kljub temu lahko prinaša kratkotrajen uspeh bolj kot trajne učinke in dolgoročno imamo lahko več od Saturnovega trigona. Pri tem je pomembno, ali je na višini ali na dnu ali v izgonu. Če je v rojstni karti npr. v devici, ni dobro položen. Nekdo z Jupitrom v strelcu bo deležen veliko pomembnejših dobitkov ob Jupitrovem tranzitu kot tisti z Jupitrom v devici.



Če je zgodba natalne karte pozitivna, prav tako kot progesije in drugi tranziti, lahko Jupiter vse to še izboljša. Toda če je karta naporna in hkrati delujejo težki, negativni tranziti in progresije, lahko Jupiter stanje še poslabša. Zapomniti si morate namreč, da Jupiter poveča in razširi vse, kar se dogaja, dobro ali slabo.



Medtem ko je Jupitrov tranzit čez planet kratkotrajen, prinaša njegov tranzit čez stelij več koristi. Prav tako je dobrodejen njegov vpliv v katerikoli hiši, skozi katero se premika, saj se tam zadržuje kar dolgo.



Če prehaja 1. hišo, ovna ali se poveže z Marsom, smo vedri, optimistični, polni energije, dogaja se veliko dobrih reči. Pazite, da se v tem času ne zredite od vsega dobrega. Priložnosti se pojavijo, oseba zaupa v svoje sposobnosti in njen magnetizem se poveča. Ob prehodu skozi 2. hišo, bika ali ko se poveže z Venero, se povečajo priložnosti za služenje denarja, a hkrati tudi težnja k prevelikemu optimizmu do finančnega stanja in zapravljivost. Jupiter je namreč tako planet pretiravanja kot obilja. Posameznikove vrednote lahko postanejo bolj duhovne, spodbujena je večja radodarnost. Aspekt Jupitra in Venere prinaša srečno obdobje, primerno za nakup loterijske srečke.



Če prehaja 3. hišo, dvojčka ali se poveže z Merkurjem, je spodbujen mentalni proces. Udeleženi smo v učnem procesu. Študenti so uspešnejši, pojavijo se priložnosti za kratka potovanja in mentalno stanje se izboljša. Postanemo bolj samozavestni in zabavni. Dobičkov so deležni naši sorojenci, predvsem najstarejši, izboljša se odnos z njimi. Čas je izvrsten za pisanje, učenje novega jezika ter druženje z ljudmi iz drugih kultur in dežel.



Če Jupiter prečka 4. hišo, raka ali se poveže z Luno, pa se pojavijo koristi za enega od naših staršev. To je čas, ko domače okolje postane pomembnejše, in opazili boste, da ste raje doma. Lahko boste na novo opremljali dom ali pisarno in ob zabavnih dejavnostih doma se boste bolj zabavali. Vaša javna podoba se lahko izboljša. Korist vam lahko prinesejo ženske. Pomembne lahko postanejo nepremičninske špekulacije.

