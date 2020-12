Jupitrov vstop v znamenje vodnarja: zna nas na najboljši možen način nagraditi

Napoved. FOTO: A. L.

Po 12 letih planet Jupiter danes ob ​​14:07:06 vstopi v znamenje Vodnarja in ostane do 29. decembra 2021 do 05:09:23. Vmes bo zanihal v znamenju rib, a se bo spet vrnil. Medtem ko je bil v svojem največjem padcu v znamenju Kozoroga, je tam ostal najdlje, kot da bi hotel vse tiste negativne stvari, nemoralo, neiskrenost obdržati pod nadzorom in širiti. Pod njegovim vplivom se je vse zmanjšalo, od potovanj, letenja, učenja, veselja, morale, denarja ...In kaj nam bo prinesel v Vodnarju? Odpira nove vizije, nove namene, pomene, spodbuja vse novo. Razširil bo vse novo, vse, kar je inovativno, od tehnika do tehnologija. Odpira nam vrata in nove prostore za potovanja, ne le kratka, ampak tudi daleč po svetu, pa tudi potovanja znotraj nas samih.Je učitelj, ki nam daje veliko znanja, ne glede na to, ali gre za običajno izobraževanje, univerzo ali duhovno znanje. Daje večjo življenjsko modrost. Daje nam zaščito, notranjo moč in več samozavesti, morda v kakšni drugi situaciji tega ne bi zmogli. Prosi nas, da imamo moralne odnose z ljudmi, družbo, da smo korektni v vsakem odnosu. Zna nas na najboljši možen način nagraditi, povečati materialno in finančno stanje, v tem obdobju lahko kupimo družinski dom, razširimo družino s poroko in otroki.Podpira ga sama Luna, ki se je v času Jupitrovega vstopa v Vodnarja v njegovem domu znašla v znamenju Rib. In to je še večja subtilnost, sočutje, empatija, pomoč, ki ga podpira pri vseh njegovih dejavnostih, novih stvareh in vizijah. Daje nam vero, vero v dobro v boljše, upanje, da bo bolje, to pa je včasih veliko več. Prepričanje vase in prepričanje v druge. Verjamem in sem in zmorem vse. Daje nam srečo in veselje v življenju.In kaj je tisto, kar pod njegovim vplivom ni najboljše: v vsemu lahko pretiravamo. Nekontrolirano lahko trošimo denar, lahko živimo v neki svoji viziji in nismo prizemljeni, lahko neutrudno zaužijemo hrano in tako povečamo svojo težo in seveda pridemo v neko nezadovoljno stanje. Lahko se, ker smo čutili, da nam gre vse dobro, prepustimo in se polenimo, postanemo neaktivni in tako zamudimo vse priložnosti, ki gredo mimo nas in jih ne izkoristimo na najboljši možen način.Jupiter je najbolj dobrohoten planet in največja korist, kjer koli je v naši natalni karti. Nikoli ne jemlje, samo daje, bodisi več ali celotno bogastvo v katerem koli smislu.