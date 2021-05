Jupitrov prehod v ribe

Že leto in pol imamo Jupitra v Saturnovem znamenju, to je, kot bi ptici onemogočili letenje, jo dali v malo kletko. Jupiter je planet, ki nam prinaša navdih, zaupanje, razvoj, optimizem, in kot lahko vidimo, nam zadnje leto in pol vsega tega krepko manjka. A ko preide v svoje znamenje, bo za dokaj kratek čas, od 14. 5. do 28. 7., spet dotočil v naš sistem prijeten sok optimizma, zaradi katerega je še tako težka situacija lažja in naporna borba smiselna.



Brez smisla, zaupanja in optimizma človeštvu res ni najlažje. Jasno se je pokazalo, koliko strahu in panike se rodi brez njih in kako je življenje videti črno.



Jupiter ima v ribah svoj nočni dom, tako nas tam manj potiska v delovanje z lastno voljo in samoiniciativno, ampak nas bolj uči predajati se življenju in zaupati, da ima to pot za nas, da nas vodi k pomembnim izkušnjam. Tudi ribji Jupiter lahko prinaša materialni uspeh in intelektualni razvoj, ne le dušnega, ampak bolj kot posledico tega, da si sledil notranjemu glasu, zaupal, se prepustil toku in jadral z njim. Ker gre za negativno znamenje, ne potrebujemo toliko truda in samoiniciative, ampak bolj pasivno in čuječe sledimo temu, kar se nam ponuja.



Enaindvajsetega junija se bo obrnil v retrogradno smer in potem potoval nazaj. Obrat se dovrši na pomembni zvezdi, imenovani Fomalhaut, Jupiter bo tu prinašal nova spoznanja, odkritja, preroštvo, spodbujal izražanje talentov ter spodbudil pomembne premike na jugu. Njegovo potovanje nazaj bo sprva še v ribah, in to bo izjemen čas za duhovni razvoj, notranja doživetja, kot bi se ves razvojni potencial usmeril navznoter, v notranje, vase. Kajti samo tisto, kar je v nas zrelo, doživeto, se lahko pozneje manifestira skozi nekaj zunanjega in konkretnega. Z 28. 7. pa se vrača v vodnarja, spet bomo morali v preveč hladno racionalno držo, ki tako hitro vzame optimizem in potopi navdih.

