Jupitrov prehod v ovna: ogenj počisti z neuporabnim in nas potisne v novo

ŽE DOLGO, od decembra 2019, ko je Jupiter zapustil strelca, nimamo nobenega zunanjega planeta v ognjenih znamenjih. Lahko čutimo ujetost v pretekle stvari, premalo je drznosti, odriva, preboja, da bi porinili v svet večjo novost. Zunanji planeti v ognjenih znamenjih nas spodbujajo, da najdemo pogum in vizijo, da se poženemo v stvari, ki jih še ni. Ogenj počisti s tistim, kar ni več uporabno, in nas potisne v novo.

Prehod Jupitra v ovna bo na družbeni ravni prinesel več energijskega utripa, usmerjenega v novo, prihodnje. Spet si bomo upali, drznili slediti svojim sanjam in ustvarjati nekaj novega. Jupitrovo potovanje po ovnu bo najbolj spodbudno za vse, ki imate veliko planetov v ognjenih znamenjih (oven, lev, strelec), nekaj podpore boste deležni tudi tisti s planeti v dvojčkih in vodnarju. Bodite pozorni, kajti Jupiter natrosi priložnosti, a nam jih ne pomaga izkoristiti, za to se moramo potruditi sami.

V tem obdobju bo več novih podjetnih idej, športnih rekordov, novosti v znanosti, mehaniki.

Jupiter preide v ovna danes (11. 5.) in ostaja tam s prekinitvami (od 28. 10. do 20. 12. se vrne v ribi) do 16. 5. 2023. Otroci, rojeni v tem času, bodo imeli pionirsko energijo in bodo sposobni tako v znanosti kot drugače narediti preboj z nečim novim, posebnim, nepoznanim.

V ovnu Jupiter ne bo tvoril pomembnejših aspektov s počasnimi planeti, tako nam zunanje okoliščine ne bodo v podporo, niti nas ne bodo ovirale pri doseganju ciljev. Edina pomembnejša je Jupitrova konjunkcija s Kironom marca 2023 na zvezdi Alferac. Takrat bo v naš svet prišla zavest o ranjenem učitelju, velikem šamanu, ki bo postal zelo priljubljen.

Čeprav je oven nemirno in nestabilno znamenje, vstop Jupitra vanj prinaša novo iskro, upanje, energijo, s katero se bomo zagnali proti razvoju. Mogoče bo marsikdo obupal in se bo kakšna ideja pokazala za nestabilno, a kljub temu bo v poplavi novosti veliko idej, ki bodo pozneje z Jupitrom v biku zrasle v nekaj stabilnega.