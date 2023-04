Jupiter v svojem domu: zdi se, da imamo aduta v rokavu, življenje prinaša priložnosti in možnosti

Imeti Jupitra v svojem domu je enako kot imeti jokerja ali aduta v rokavu. Ker si poln zaupanja v življenje, te življenje podpre, ti prinaša priložnosti in možnosti. Jupiter je doma v strelcu in ribah, a v vsakem od teh znamenj deluje nekoliko drugače. V strelcu je razvoj, ki ga Jupiter obljublja, bolj intelektualen in zemeljski, v ribah pa je pozornost večinoma manj na materialnem razvoju in je razvoj vezan bolj na notranje, duhovno, presežno.

V vsakem primeru je čarobno imeti to srečo, da se stvari obrnejo po tvoje in da se vedno pojavijo priložnosti in možnosti, ki, če jih človek sprejme, mu izboljšajo življenje in ga porinejo naprej v novo.

Ne pozabimo deliti obilja z drugimi. FOTO: Gradyreese, Getty Images

Jupitrov polet in zaupanje pa je, če ga bomo jemali preveč zlahka in ne razumeli, kaj je v njegovem temelju, lahko tudi past. Zelo velikokrat človek z dobro postavljenim Jupitrom ne razume težav drugih, se počuti več in boljši od drugih, ne razume prav dobro, kako zelo zna biti življenje tudi trpko in naporno. Manjka mu neke temeljne zrelosti, a tudi trpežnosti.

Pomembno je vračati družbi

Po drugi strani je res pomembno, če želimo, da nam bo Jupiter kot naša velika sreča stal ob strani in še kar prinašal dobre pogoje življenja in spodbudne priložnosti, da smo pošteni, plemeniti, da mislimo širše in postavljamo boljše pogoje bivanja tudi drugim. S tem ko smo privilegirani, nam daje življenje več kot drugim, pomembno je, da na neki način vračamo v družbo. Na primer kot podjetnik, ki omogoča preživetje svojim zaposlenim, učitelj, ki brezmejno predaja svoje znanje učencem, kot nekdo, ki se angažira za humanitarne zadeve. Bolj ko naše blagostanje oziroma naša modrost naša dobrobit koristi drugim, lažje se bomo tudi vnaprej zanašali na energijo prelepega vrhovnega boga Olimpa.

Drugo, kar nas uči mitologija, je, da se zaradi uspeha, priložnosti, znanja ne smemo preveč napihniti. Kajti večvrednost je hudo kaznovana v mitoloških zgodbah. Ohraniti ponižnost, tudi ko se ti življenje dogaja po tvojih željah in hotenjih, je vsekakor nujno, da bi nas Jupiter podpiral tudi dolgoročno.

Lepo je, če veter piha v tvoja krila, to je dejstvo, toda če gremo v življenje z idejo, da bo vedno pihal le v naša krila, potem lahko ne razvijemo odlik, ki pomagajo priložnosti spremeniti v konkreten uspeh. Naučiti se moramo priložnosti prepoznati, zagrabiti in trdo delati na njih, razumeti, kako dragocene so. Velikokrat nonšalantnost ljudi z močnim Jupitrom povzroča, da gredo priložnosti mimo nas, da se ne izkoristi potenciala, ki ga nosimo v sebi, saj se nas dotaknejo lenoba, pretiravanje, prevzetnost, ni prave koncentracije in vztrajnosti, trpežnosti, potrpljenja.

Z Jupitrom v svojem domu torej ohranjajmo ponižnost, ko dobimo priložnost, pa poskrbimo, da jo prav izkoristimo, vračajmo svetu nekaj dobrega od tega, kar prejemamo, saj nam bo ravno to, da delimo z drugimi, prineslo še več priložnosti, še boljše pogoje bivanja in ohranjalo skriti adut v rokavu.