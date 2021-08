Jupiter v skritih hišah

Z Jupitrom v 12. hiši lahko najdemo znanje v redkih duhovnih knjigah. FOTO: Brianajackson/Getty Images

Planet v šesti hiši nakazuje, da smo preveč ponižni, prilagodljivi, ustrežljivi in lahko izgubimo stik s svojim poslanstvom. Poleg ponižnosti in ustrežljivosti, pretirane tolerantnosti, ujetosti v tegobe drugih nam na poti poslanstva podtikata ovire še lasten dvom in potreba po nadzoru, popolnosti.Seveda bo Jupiter prinašal priložnosti na delovno področje, sodelavce, ki se lahko preveč dvigujejo nad nas, a po drugi strani, sploh če je Jupiter dobro položen, prinaša tudi razvoj, napredek, stik s poslanstvom in učenje. Zdravstveno je treba paziti na jetra, vnos maščob v telo in holesterol. Da bi znali najbolje živeti s to pozicijo, moramo najti ravnotežje pri svoji darežljivosti, dovoliti zdravstvenim tegobam, da nas učijo o vzrokih zanje, delati nekaj, kar je naše poslanstvo, osmisliti svoje delo. Ker šesta hiša simbolizira tudi male živali, lahko smisel in poslanstvo najdemo v angažiranju za njihovo dobro.Jupiter v osmi hiši kaže, da je oseba vsaj v nekem obdobju življenja zaradi prepričanja, vere, filozofije pod pritiskom, da se z njo lahko manipulira. Pozneje lahko tudi sama zlorablja to energijo in izvaja pritisk, manipulira z drugimi s svojo filozofijo, vero, sekto. Da bi izkoristili potencial rasti te pozicije Jupitra, je nujno, da nas filozofija, vera, prepričanje preobrazijo, da umirajo škodljivi deli nas in se rojevajo novi. Poslanstvo naj bi bila vloga terapevta, tantrična praksa ali pomoč in vodstvo, ko je ljudem težko in so pripravljeni na preobrazbo, notranje delo. Ker je Jupiter benefik, vseeno v življenje človeka s to pozicijo prinaša razvoj, priložnosti, srečne okoliščine, ki so povezane z nezgodami ali smrtjo nekoga – sreča z zavarovalnico, velika dediščina, pogosto tudi partner, ki je sposoben dobro zaslužiti, veliki zaslužki s finančnim vlaganjem, tveganjem.V dvanajsti hiši nakazuje, da se ne zavedamo svoje poti, poslanstva, smisla, in traja nekaj časa, preden osmislimo življenje. Skrita sta nam zaupanje in vera tako vase kot v svoje poslanstvo. Skrita, nedosegljiva pa je tudi potreba po razvoju in napredku. Čeprav je ta pozicija materialno nekoliko zavirajoča, je na duhovnem področju, ko človek končno stopi na svojo pot, izjemno odpirajoča.Poslanstvo človeka je včasih treba iskati v tujih deželah, na otokih, v samostanih, redkih duhovnih knjigah, ob srečanju z duhovnimi učitelji. Toda ko se človek zave sebe in svojega duhovnega potenciala, se nekaj v njem umiri, zjasni, odpre in zave se, da je že ves čas voden, čuvan in ljubljen s strani nevidnih bitij. Benefična narava Jupitra se tu izkazuje kot lepe sanje, čudovita potovanja, uspeh na področju kemije, umetnosti, duhovnosti, zdravstva ter predvsem v globokih pozitivnih motivih osebe, plemenitosti, ki ga ščiti kot nevidni ščit pred vsem groznim in strašnim.