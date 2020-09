Jupiter v direktno smer

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Zdaj se vam lahko uresničijo želje in pridete do obilja, ki ste si ga želeli. FOTO: By-studio/Getty Images

Jupiter je povezan z obiljem, srečo, denarjem in širitvijo. Letos je v znamenju kozoroga in od maja se je v njem gibal retrogradno. Zdaj, ko se je ponovno obrnil v direktno smer, pa lahko pričakujemo, da bo tudi vse, povezano z njim, spet lažje steklo.Če pogledamo širšo sliko, vemo, da sta v istem znamenju tudi Pluton in Saturn. Prvi povzroča transformacijo ter nam kaže, da stari načini delovanja, stara pravila ne delujejo več. Hkrati se bližamo decembru, ko bosta Jupiter in Saturn vstopila v svobodnjaškega in odprtega vodnarja, ki bo dokončno pometel s starim in tradicionalnim. Jupitrova vloga pri tem je, da vse, kar je bilo prej skrito in navidezno nepomembno, postavlja v ospredje. Prihaja nova paradigma in stare strukture se bodo morale umakniti novemu in sodobnemu.Če želite vedeti, kje boste sami deležni največjih sprememb, poglejte, kje je Jupiter v vaši karti, natančneje – v kateri hiši. To je področje, kjer boste do konca leta doživeli največjo širitev in napredek. Kaže, kako boste z vso pridobljeno modrostjo razširili svoja obzorja in stopili naprej. Lahko se vam uresničijo želje in pridete do obilja, ki ste si ga želeli. Ker se bosta kmalu obrnila tudi Pluton in Saturn, ki sta trenutno retrogradna, se bo pokazalo, kako iskreni ste bili s seboj in kako trdne temelje ste zgradili. Če ste vse leto delali na sebi, se bodo začeli kazati rezultati.Če boste morali začeti od začetka, vam bo Jupiter pomagal pri tem. Ne glede na to, ali je bila letos na udaru kariera, delo, finance ali imate več odgovornosti, ste verjetno že spoznali, da se je končalo ali razpadlo le tisto, kar vas ne osrečuje več in vas je zadrževalo na mestu oz. v starem načinu delovanja.Najmočneje doživljajo preobrazbo že nekaj let kozorogi, zemeljska znamenja lahko z nekaj truda in discipline veliko dosežejo, ovni in tehtnice so nenehno pod pritiskom in na preizkušnji. Jupitrov obrat bodo močno čutili tudi strelci in tisti, ki so to po ascendentu, saj je Jupiter njihov planet, prav tako, če imajo v tem znamenju Luno. Svobodneje bodo zadihali in zdelo se jim bo, da gredo zadeve, ki so se doslej ustavljale in zapletale, spet gladko naprej. Če se jim je zadnje mesece zdelo, kot da bi jih zapustila njihova siceršnja sreča, jo bodo imeli zdaj spet trdno v žepu.