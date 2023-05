Jupiter v biku: postopoma se lahko ustavi rast inflacije

Jupiter je 16. 5. vstopil v bika. Navdih, vizije, iskrice, novosti, ki so se prižgali v nas, ko se je premikal po ovnu, bodo zdaj padli na plodna tla, da rodijo konkretno manifestacijo. Seveda ne vse, toda ker se nam bodo pokazale tiste, ki imajo potencial rasti in razvoja, bomo zmogli načrtno usmerjati energijo. Vse do 26. 5. prihodnje leto nam bo zasebno kazal priložnosti, kako v življenje vnesti več stabilnosti, trdnosti, miru in ugodja. Hkrati nas bo usmerjal na materialno področje z veliko željo izboljšati finance. Seveda vsakemu od nas prinaša kaj drugega, odvisno od tega, v kateri hiši je ter v kakšnih aspektih, toda odprimo oči, kajti Jupiter priložnosti le ponudi, mi pa moramo iz njih kaj narediti.

Premik Jupitra v bika družbeno prinaša več pozornosti in zavesti glede valut, financ, bank in finančne stabilnosti. Od 16. 5. do 23. 5. dela naporne aspekte, na omenjenih področjih se bodo dogajale korenite spremembe. Tudi če posledic ne bomo čutili takoj, bomo ob pogledu nazaj videli, da se je v letošnjem maju zgodil izjemno pomemben družbeni korak, ki je Zahodu vsaj malo odvzel finančno moč. Pluton na točki zadnje konjunkcije Jupitra in Saturna, v T-kvadratu s Plutonom in Marsom, prinaša bistvene finančne spremembe, ki se bodo dotaknile zahodnih valut. Čeprav Jupiter v biku obljublja postopno finančno izboljšanje, sprva tega ne bo mogel dati, ampak nas bo finančno še tresel. Od januarja do sredine marca 2024, ko bo potoval z enako hitrostjo kot Saturn in bosta v sekstilu, je videti, da načrtnost in premišljenost prinašata tudi postopno finančno rast.

Jupiter v biku je tudi klic k miru. Na vojnih območjih kliče, da se pogovorimo, uskladimo, zaključimo bitko. Ker pa se ob prehodu najbolj sooči z astrološkima simboloma vojne na negativen način, bo najprej velika drama, lahko tudi nepredstavljiva agresija. Do konca julija še ni videti, da bi Jupiter v biku prinesel mir. Upajmo, da bo, ko se odmakne od najbolj rušilnih aspektov, zmogel tudi to. Že s konjunkcijo na severni lunin vozel 6. 2. bi lahko naredili moder korak ali uvid v rešitev. Toda do miru je kljub vsemu še dolga pot.

Prav v maju bodo pomembne spremembe na finančnih trgih. FOTO: Gopixa/Getty Images

Še en pomemben aspekt je polkvadrat med Jupitrom in Neptunom, ki bo 22. 7. prvič, 5. 11. drugič in zadnjič 4. marca 2024. V teh obdobjih bodo vlaganja bolj tvegana, več bo manipulacij, zablod, videli bomo stvari večje in boljše, kot so. Tudi na družbeni ravni bo enako, možne so prevare, zavajanja, finančna razočaranja.

Jupiter v biku bo obrnil trend padanja in inflacije. Kdaj, si ne upam reči, a spomladi in verjetno do avgusta še ne. Bomo pa, sploh v začetku naslednjega leta, videli, da se družbeno dogajajo spodbudni finančni premiki.