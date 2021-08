Jupiter v 8. hiši prinaša pestro spolno življenje.

Če Jupiter prečka 5. hišo, znamenje leva ali se poveže z rojstnim Soncem, bo to pozitivno obdobje za vaše otroke in z njimi boste zelo povezani. To je odličen čas za druženje, rekreacijo, šport in kreativnost. Prav tako je primerno obdobje za zanositev, toda ker Jupiter pretirava, lahko prinese dvojčke. Ugodno obdobje je tudi za igre na srečo, špekulacije in ljubezen.

Ko prehaja 6. hišo, devico ali se poveže z Merkurjem, je ugodno obdobje za delo, delovno okolje in odnose s sodelavci. Lahko zaposlite primerne uslužbence in ste izjemno produktivni. Dobrega zdravja boste, če le ne boste pretiravali. Če ne pazite na zdravo življenje, boste morali začeti prehranske spremembe in vadbo, da se ne zredite. Lahko si priskrbite hišnega ljubljenčka.

Ko je v 7. hiši, tehtnici ali se poveže z rojstno Venero, bo še najbolj zapriseženi samec razmišljal o poroki. Jupiter v 7. hiši lahko nakazuje, da razmišljamo, da bi se ustalili. Obstoječ zakon se lahko izboljša ali je eden od zakoncev deležen dobitka. Prav tako je obdobje ugodno za poslovna partnerstva. Jupiter v tehtnici je izjemno romantičen, in ko se združita Jupiter in Venera, se sreča razširi. Celo Jupitrov kvadrat na Venero lahko prinese srečo, a tudi preveliko radodarnost in pretiravanje.



Jupiter v 8. hiši, škorpijonu ali ko je povezan s Plutonom, je dober čas za vlaganja in prihranke. Toda prav tako vas lahko mika zapraviti prihranke in z denarjem lahko ravnate malomarno. To je lahko obdobje dediščine, povečanja partnerjevih prihodkov in razcveta spolnega življenja.



Če prečka 9. hišo, strelca ali se poveže z rojstnim Jupitrom, boste potovali, se udeležili kakšnega tečaja, predavanja ali delavnice. Če ste v pravnem sporu, se bo ugodno rešil.



V 10. hiši, kozorogu ali s Saturnom lahko povzroči, da požanjete zasluge za nekaj, česar niste zaslužili. Vaš ugled se bo povečal in ljudje bodo imeli dobro mnenje o vas. Pokaže se lahko mnogo poslovnih priložnosti. Če imate svoj posel, pazite, da ga ne širite prek vseh meja, saj lahko Jupiter v 10. hiši ali na Saturnu prinese pretiran optimizem.

Jupiter v 11. hiši, vodnarju ali povezan z Uranom spodbuja družabnost, prijateljstvo, vključenost v skupine in organizacije. Oseba veliko pridobi s prijateljstvom in privlači pomembne ljudi. To je ugodno obdobje za uresničevanje želja, prizadevanj in ciljev.



Pazite, kaj si želite, saj boste to verjetno dobili. Z Jupitrom v dobrem aspektu na Uran se lahko pojavi nepričakovan dobitek, čudovito presenečenje ali najdete nekaj, kar ste izgubili.

Ko je v 12. hiši, ribah ali povezan z Neptunom, na površje priplavajo stare psihološke težave, ki jih lahko razrešimo. Terapija je nenaporna, reči postanejo jasne. Jupiter tu deluje kot zaščitnik. Mnogo ljudi v tem času pritegne prostovoljno delo. Kreativnost je povečana, tudi sposobnost sanjarjenja. Stara skrivnost je lahko razrešena in Jupiter v aspektu z Neptunom lahko uresniči sanje.

