Jupiter in Saturn naznanjata novo dobo

Jupiter in Saturn se srečata vsakih 20 let, tokrat prvič v nadaljnjih 240 letih v vodnarju. FOTO: Buradaki/Getty Images

Velike konjunkcije so pomembne, saj se z njimi nekaj zaključuje in začenja nov ciklus. Konjunkcija Jupitra in Saturna nosi v sebi informacijo za 20 let, tokratna za 240 let, saj se bosta toliko časa srečevala v zračnih znamenjih. Končujemo obdobje, ko je prevladoval materializem in se je vse vrtelo okrog lastništva in širjenja imperija. Konjunkcija v zračnem znamenju kaže manj stabilne čase, ko je lahko več kaosa v Evropi, a tudi večjo moč ideje, znanja in povezovanja. In ker se začne v vodnarju in smo blizu vodnarjeve dobe (2160), se zdi, da je teh 240 let uvod v dobo, ko bo razum prevladal nad vsem, vedno več bo osvajanja vesolja in se bo življenje zaradi tehnologije spremenilo.Karta konjunkcije ima ascendent v levu, kar daje upanje, da to ne bo težko in naporno obdobje, ampak bo svetlo in radostno. Da bomo Slovenci kreativni, usmerjeni v prihodnost. Kvadrat na Uran v 10. hiši govori o nemirih in spremembah v zadevah vodenja. Njegov trigon na Venero v 5. je povezovalen, ljudje se bomo imeli vseeno lepo, veliko bo ustvarjalnosti, veselja in za otroke možnosti razvoja. Edini kotni planet je Mars na MC, ki je v kvadratu s Plutonom, kar pomeni, da bo kmalu pri nas neka agresija. Ali bomo deležni terorističnih napadov ali se bodo policisti izkazali v negativnem, ko bodo branili politike. Toda res je malo možnosti, da ne pride do spopadov, agresije, posredovanja policije, vojske. Vsaka prisila vladajočih bo dobila agresiven udarec nazaj. Na splošno je to znak večjega nemira, hitrejših sprememb na področju vodenja države in uprave. Ne bo stabilnosti, treba si bo nekaj na novo izboriti. Marsikaj trdnega bo razbito, uničeno, zavrženo, več bo tudi nezdrave maščevalnosti na politični ravni.Konjunkcija je v 6. hiši, kar kaže podredljivost drugim. Njen široki kvadrat na Uran ni vezan le na Slovenijo, ampak na ves svet, najbolj Evropo, ZDA, in sporoča, da se bo sesul obstoječi družbeni red, da se bo marsikaj spremenilo ter bo več kaosa in nemira.Marsov kvadrat s Plutonom lahko nakazuje atentat na predsednika ZDA ali agresijo, povezano z vladajočimi čez lužo.Iz stabilnih stoletij, ko je bila Evropa glavna materialna sila sveta, se pomikamo v obdobje, ko bo le še glava (možgani) sveta, nosila bo ideje, modrost, izobraževanje in povezovanje, izgubila pa bo veliko lastniške in finančne moči. V Sloveniji se bo treslo, znajo biti nasilni izpadi zaradi pretiranega pritiska vladajočih na ljudi, a preprost človek bo kar zadovoljen in srečen. Svetovni ustroj se sesuva, zdi se, da se z njim tudi mi, a smrt pomeni novo rojstvo.