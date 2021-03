Jeza omejuje, ljubezen osvobaja

Srce je sedež naše božanske esence, ljubezni, zdravljenja, ogledalo duše. Že s preprostim izdihom aaahhh lahko povežemo srce in možgane, spodbudimo imunski sistem in uravnamo energijo srčne čakre, pravijo guruji. Prav tako se prek srca povezujemo z višjimi dimenzijami, zato je še kako pomembno, da ga okrepimo. Da pa imamo lahko radi druge, moramo najprej spoštovati sebe.



Negativne misli lahko po drugi strani uničujejo vašo ljubezen do sebe. Iz srca morate izčistiti jezo, skrbi in strah ter ne sprejemati, da prevladujejo v vašem življenju. Jeza vas namreč omejuje, ljubezen pa osvobaja. Ne glede na to, kako težko se je soočiti s svojimi strahovi, je zdaj čas za to. Odpreti morate srce, če želite začutiti mir, hvaležnost, skrbnost in sočutje, ki so blagodejni za vaše celotno bitje. Če se zdi, da vedno lahko najdete razlog za strah, se opomnite, da ljubezen vedno najde pot. Če vibriramo v njej, smo na poti duhovne rasti, na kateri strah zamenja radost. In kako veste, da je vaša srčna čakra zaprta, v neravnovesju in jo morate odpreti? Zaprta energija srca se lahko izraža z različnimi težavami s krvjo, priželjcem, imunskim sistemom in srčnimi obolenji. Opazili boste, da vaša čustva nihajo in niso v ravnovesju, ter doživljali čustvene skrajnosti.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: