Jeza, motivacija za spremembe

Zdi se, kot da nas jeza vse pogosteje spremlja na vsakem koraku – ko gledamo poročila, manj potrpežljivi smo v odnosih in v družbi. A ni treba, da jo potlačimo ali si damo duška z njenim izbruhom. Najdemo lahko način, kako jo pretvoriti v navdihnjeno akcijo, pravijo guruji.



Jeza je zelo močno čustvo z veliko energije, ki pa ga lahko preobrazimo v pozitivno, ustvarjalno smer. Namenjena je postavljanju meja ter nam sporoča, česa ne moremo tolerirati. Kaj naredimo s sporočilom, ki nam ga prenaša jeza, je povsem na nas. Če se zavedamo svojih odzivov, jo lahko predelamo brez nasilja in težkih besed. Namesto da vzkipimo, se s človekom, ki prestopa naše meje, pogovorimo, kako naj spremeni vedenje. Če nas ujezijo družbene spremembe, podpišimo peticijo. Prepoznajmo, da se v jezi skrivajo tudi strast, ogenj, navdih, ki jih lahko izrabimo na nadzorovan in razumen način. Isti ogenj namreč napaja naš pogum, ko se moramo postaviti zase in ščititi svoje interese.



Potlačena jeza nam škodi fizično in čustveno. Nosimo jo lahko s seboj iz prejšnjih razmerij, napak in zamer. Če ji pustimo, lahko začne voditi naše življenje, vodi v maščevanje, alkoholizem in druge odvisnosti. Če jo znamo uporabljati, pa nas lahko prav tisto, kar nas jezi, porine naprej.