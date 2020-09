Jesen bo prinesla spremembe

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Za prvih šest znamenj zodiaka bo jesen pestra. FOTO: Andriano_cz/Getty Images

Ovni bodite previdni, da ne ženete preveč sebe in drugih. Retrogradni Merkur v oktobru vam lahko prinese nekaj zmešnjave v partnerskih odnosih, pazite se prehitro izrečenih besed. Skrivnost uspeha je spoznavanje pravih ljudi, novembra bo kariera v središču vaše pozornosti. Planeti bodo delali v vašo korist in vam prinesli nenadno novo priložnost. V pravni zadevi poslušajte nasvet strokovnjaka.Biki se izogibajte finančnim in osebnim tveganjem, saj je možno, da se ne končajo dobro. Oktobra boste do vratu zaposleni, vendar si namerno odredite počitek, saj ne boste najbolj odporni. To bo tudi najboljši mesec v letu za ljubezen in partnerstvo. Izvedeli boste informacije, ki jih lahko koristno uporabite. Novembra pazite, kaj poveste komu. Nekdo lahko prenese govorice nadrejenim, kar bo botrovalo sporom. Odnosi bodo tesnejši, komunikacija vam bo šla izvrstno od rok.Dvojčkom bodo stres povzročali družinski odnosi, odzovite se sočutno, s pogovorom ter ustvarjajte občutek, da podpirate in razumete družinske člane. Oktobra vas čaka razgibano družabno življenje, lahko tudi kakšna romanca. Novembra se bodo pojavile možnosti za dodaten zaslužek s pomočjo Venere in Jupitra. Drugi planeti bodo osvetljevali tesne odnose, nekateri bodo ustvarjali napetosti, drugi pa okrepili vezi z najbližjimi.Saturn in Jupiter bosta rakom najprej izboljšala družinsko ter partnersko komunikacijo, če pa še iščete nekoga, vam lahko prineseta partnerja prek sorodnika ali v soseščini. Družite se! Oktober bo umirjen, z nekaj domačih izzivov zaradi retrogradnega Merkurja. Na koncu se bo za vas vse dobro izšlo – projekti, družinski spori, služba. Novembra si privoščite vikend razvajanja, sredi meseca bodo romantične iskrice na vrhuncu.Levi boste opazili napredek v nasprotju z minulimi meseci ter se bližali ciljem. Napravite finančni načrt in začnite telovadbo, saj bodo prihajajoči meseci bolj energični in naklonjeni gibanju. Oktobra prihajajo rezultati vaših naporov, samo ne obupajte tik pred ciljem. Pazite se komunikacijskih nesporazumov, ki jih prinaša Merkur. November bo poln optimizma in kreativnosti. Zaženite se v cilj in zajemite uspeh z veliko žlico!Družinski odnosi devic bodo napeti, tudi z drugimi se pogosto ne boste strinjali, toda imeli boste veliko energije in lahko spoznate nekoga očarljivega. Oktobra boste videli, kar boste želeli, ne pa resničnosti zaradi vpliva Neptuna. Ohranite objektivnost in praktičnost. Novembra bo Venera prinesla bogato družabno življenje, karizmatični boste in lahko pritegnete novega partnerja. Zaradi Plutona bo to verjetno zelo vpliven, močan in uspešen človek.