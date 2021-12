Japonski test osebnosti: brez napake razkrije, kdo ste in kaj so vaši največji strahovi

Japonski osebnostni test je zasnovan tako, da lahko odkrijete svoje prednosti in slabosti, piše Informer. Pri odgovarjanju ne razmišljajte preveč, ampak zapišete prvo, kar vam pride na misel. Namestite se v udoben položaj, pripravite papir in svinčnik ter začnite test.

1. Predstavljajte si, da ste v puščavi in da je v njej kocka. Ali jo vidite?

Kako velika je?

Iz česa je narejena?

Kje točno v puščavi je?

Je zakopana v pesek ali stoji na vrhu peska?

Ali morda lebdi ali se premika?

2. V puščavi je tudi lestev.

Iz katerega materiala je narejena?

Kako visoka je?

Kje je glede na kocko?

3. Zdaj opazite konja, ki se vam približuje.

Kako daleč je od kocke?

Kaj dela?

Kako se premika?

Kakšen je?

Je privezan ali se prosto giblje?

Ima sedlo?

4. Zdaj si predstavljajte rože v puščavi.

Kje so glede na kocko?

Koliko rož vidite?

5. Zdaj se začne nevihta.

Je večja ali manjša nevihta?

Ali nevihta vpliva na konja, rožo, kocko in lestev?

Razlaga

Kocka

Predstavlja vas. Če je velika, ste verjetno samozavestna oseba. Lahko bi bili dober menedžer. Če je majhna, ste sramežljiva in skromna oseba, tihi in ne marate, da vas opazijo.

Če je kocka zakopana v zemljo, radi načrtujete in razmišljate vnaprej. Ko stojite na tleh, ste pragmatična oseba, ki ve, kaj počne in kaj hoče od življenja. Če se vrti ali premika, razmišljate zunaj ustaljenih okvirov in se niste vedno pripravljeni strinjati s stereotipi in z običajnimi pogledi.

Kocka, ki lebdi v zraku, pomeni, da imate umetniško osebnost in ste zelo domiselni. Če kocka ni iz trdnega materiala, pomeni, da se vaš notranji svet in odnos do življenja še oblikujeta. Če je trdna, ste popolnoma oblikovana oseba, s katero je težko manipulirati.

Lestev

Predstavlja vaše prijatelje. Način, kako ste si jo zamislili, govori o tem, kako blizu ste si s prijatelji in sorodniki ter kako ravnate z njimi. Če se lestev dotakne kocke, ste jim blizu in ob njihovi pomoči rešujete svoje težave.

Če se ne dotika kocke, svoje težave rešujete sami. Lestev pod kocko govori o tem, da vas prijatelji vidijo kot vodjo in avtoritativno osebo. Če vidite lestev in kocko na isti ravni, ste vi in ​​vaši prijatelji enakovredni.

Če je lestev nad kocko, vidite svoje prijatelje kot avtoritativne. Krajša lestev pomeni, da imate majhno skupino prijateljev. Če je visoka, ste ekstrovert, ki ima veliko prijateljev in znancev.

Konj

Simbolizira vašega partnerja. Ali vidite rjavega konja, ki je namenjen za delo na terenu? Potem si želite zakonca, ki mu lahko zaupate.

Ste si zamislili velikega pegaza ali samoroga? Potem verjetno sanjate o nekom, ki ga nikoli ne boste imeli, ali slavni osebi. Če je konj privezan, to kaže na vašo potrebo po nadzoru v odnosu. Če ima sedlo, se z njim počutite varno. Če ne, vidite svojega partnerja kot nepredvidljivo osebo, ki je ne morete nadzorovati.

Če je konj stran od kocke ali se premika v nasprotni smeri, se počutite oddaljeni od trenutnega partnerja ali daleč od partnerstva, ki bi si ga želeli.

Rože

Simbolizirajo otroke. Nekateri si predstavljajo samo eno rožo, drugi vidijo pisan vrt ali rože, ki pokrivajo kocko in celotno puščavo. Količina rož, ki si jo predstavljate, pomeni, koliko otrok bi želeli imeti in vaše občutke do njih.

Če so rože blizu kocke, si želite tesen odnos s svojimi otroki ali pa ga že imate. Če so daleč, naj razdalja med vami in vašimi otroki ne skrbi preveč.

Nevihta

Označuje vaše strahove. Če je daleč, vam v življenju ni treba skrbeti. Če je blizu kocke, ste se pripravljeni soočiti se s tem, kar je pred vami. Če je nevihta nad kocko, se vam zdi, da ste trenutno prezaposleni s težavami.

Pomeni posameznih barv kocke

Črna: avtoriteta, eleganca, prefinjenost, zapeljivost.

Bela: nedolžnost, čistost.

Rdeča: dominacija, moč, spolna energija, pritegovanje pozornosti, barva ljubezni.

Modra: znanje, zvestoba, avtoriteta.

Zelena: sočutje, napredek, denar, vitalnost, sprostitev

Rumena: pritegovanje pozornosti, optimizem, entuziazem, igrivost.

Vijoličasta: razkošje, bogastvo, prefinjen okus, romantika, ženstvenost.

Rjava: zanesljivost, stabilnost.