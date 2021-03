Izzivi sodobnega časa

Šele ko spustimo vse, smo lahko zares svobodni. FOTO: Lemanna/Getty Images

Ob težavah pogosto ne vidimo, kaj nas je pripeljalo vanje, saj težko sprejemamo svoje temne plati oz. negativne lastnosti, zato ne odkrijemo tistega, kar povzroča, da se je situacija manifestirala, pravijo guruji. Če gledamo na krizo trpeče in si govorimo, da smo se zamerili bogu, samo še poglabljamo bolečino.Rešitev je, da spustimo vse, se življenju popolnoma predajamo, in čeprav nimamo nič pod nadzorom, nas ni strah, ker čutimo varnost v sebi. Z vsem, kar ozaveščamo, postajamo bolj svobodni, do točke, ko se nam ni treba nič več zapletati v težke zgodbe. Karma se sicer odvija naprej, ampak ne čustvujemo več ob dogodkih, samo prepoznamo jih in smo hvaležni za vse, kar je prišlo na pot, saj bomo lahko po tem boljši.Zadnje čase delujemo s svetlobno hitrostjo, pravijo guruji, saj živimo v prelomnem obdobju za človeštvo, ko se res hitro pomikamo nazaj k sebi, zato se nam ni treba več toliko ukvarjati s preteklostjo, ampak samo s tem trenutkom. Vse se samo po sebi začenja razblinjati in transformirati, ko to ozavestimo, ker smo podprti s tako močno vibracijo. Ne identificiramo se s strahom, saj vemo, da je le občutek, ki se dogaja po telesu. Samo opazujemo ga in razblinja se pred našimi očmi, tako kot se iluzije uma.V tem obdobju je zato pomembno zavedanje sebe, da smo v tem trenutku oziroma v stiku s sabo. To pa ljudem ne gre, ker smo navajeni razmišljati in poveličujemo intelekt. A ko si v umu, si avtomatično zunaj sebe. Vrniti se k sebi pomeni, da zapreš oči in si rečeš, naj se vsa tvoja energija vrne k tebi v tem trenutku.Druga stvar je, da nekateri niso premaknili popolnoma ničesar v življenju – ali rečejo bo že nekako ali nimajo potrebe po spremembi. Potem pa jih stisne, saj se vsa uničevalnost zgošča in je zelo naporno, če imajo veliko stvari nerazčiščenih. Te lekcije niso prijetne, saj te pritisnejo ob zid – in šele tedaj rečeš, da ne moreš več, nato pa se energija sprosti, ko se nehaš boriti in vztrajati pri svojem. Ampak ni nam treba priti do te točke, če problematiko ozaveščamo sproti. Če so trije ljudje v dnevu nesramni do nas, poglejmo, ali smo bili mi kdaj nesramni te dni, podcenjevali ljudi, zaničevali, se dvigali nad njih. Kar daš, to dobiš – in to se zdaj vrne takoj, ne več v drugem življenju.