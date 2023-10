Zakaj so pomembni izzivi disharmoničnih aspektov?

Aspekti kot kotne povezave med planeti, vsebinsko pa vezivno tkivo, ki povezuje različne ljudi, življenjska področja in odlike naše narave. Harmonični aspekti in konjunkcije z benefiki so enostavni in se jih skoraj ne zavedamo.

Disharmonični aspekti in konjunkcije z malefiki ali transaturnovci zahtevajo od nas več učenja, opominjajo, da nečesa ne znamo, se moramo naučiti, da nam nekaj ne gre, določeni ljudje nam prinašajo težave. Kako torej delati z disharmoničnimi aspekti, da bi se najhitreje naučili njihove lekcije?

Narava kvadrata, gre za 90-stopinjski kot, poveže dve energiji na način, ki nosi izzive. Dve karakteristiki, dva človeka v življenju nista usklajena, pojavljajo se konkretne zunanje ovire, ki onemogočajo odnos, projekte ali nas samo iritirajo. Nekaj ne gre po ustaljeni poti, kot smo si zamislili, treba je najti drugačen način. Namenjeni smo v službo, a nam je šla guma in nimamo dovolj časa za menjavo, torej se moramo znajti.

Poklicati sodelavca, iti na avtobus, odložiti pot, sporočiti šefu in zamenjati gumo. Ob kvadratih imamo v življenju več takih dogodkov, ko se stvari ne speljejo, kot smo si zamislili, da se moramo učiti iznajdljivosti in novih poti do cilja. Če je v natalni karti veliko kvadratov, je človek utrujen, kot da mu nič ne uspe, se mora za vse boriti. Toda z nekaj prilagodljivosti in sprejemanja situacije lahko postane dober reševalec problemov in učinkovit človek. Tisti, ki v karti nimate kvadratov, boste težko našli notranji odriv za sprejemanje izzivov, saj ste navajeni, da vse teče po vaše.

A v resnici je soočanje z izzivi nujno. Take ljudi kljub vsemu premikajo v akcijo kvadrati v progresijah in tranzitih, tako da ne obtičijo predolgo v svojih lagodnih življenjih.

Opozicija je ples ravnotežja dveh planetov. FOTO: Giuseppe Lombardo/Getty Images

Opozicija ima kot 180 stopinj, planeta sta si nasproti. Deluje podobno kot gugalnica za dva otroka, redko sta oba v ravnotežju, a če sta, ni gibanja. Tako smo pri zadevah opozicije enkrat bolj na strani narave enega planeta, drugič drugega. Največji izzivi za ljudi, ki imajo veliko opozicij, so odnosi, saj je vedno nekdo na drugi strani, ki misli drugače, ki želi drugače, in je nujno usklajevanje. Če je v natalni karti preveč opozicij, je oseba vedno v usklajevanju in je redko v celoti po njeno. Toda kar se nauči, je sklepanje kompromisov.

Oseba, ki nima opozicije, bo napol gluha za kritiko ali te ne bo deležna, in s tem, čeprav bo vse po njeno, ne bo mogla rasti, ker ne bo ogledal, v katerih lahko vidi napake. Opozicije v tranzitih in progresijah prinesejo kritiko in moč učenja iz ogledal, a vprašanje je, koliko bo oseba pripravljena razumeti pomembnost kritike.