Izvijte se iz primeža težavne mame

Težavne mame imajo običajno skupni imenovalec - nezrelost in nedoraslost-, ki je podlaga za toksičen odnos z otroki. V vsakem primeru psihologi pravijo, da jih lahko razdelimo na nekaj tipov. Imate morda »neodgovorno« mamo? Takšna mati se ne bo zanimala za otroke. Običajno jih zanemarja in ne izpolnjuje svojih dolžnosti.

Mati je lahko tudi preveč skrbna in posesivna. FOTO: Fizkes, Getty Images

Otroci so tako prepuščeni sami sebi. Največkrat je že po naravi naravnana nase. Morda je bilo v njeni primarni družini enako in je to vse, kar pozna. Lahko gre tudi za posledico nenačrtovane nosečnosti, zaradi česar ne zmore vzpostaviti čustvene vezi z otrokom zaradi zamer, ki jih goji do otrokovega očeta, okoliščin ... Po drugi strani gre lahko tudi za menjavo vlog, ko otroci postanejo starši in starši otroci. To pomeni, da je odgovornost in zrelost otrok večja. Sem spadajo npr. raztresene matere, ki so že v osnovi konfuzne. Določena življenjska situacija (zapustitev, ločitev) pa jih lahko privede do krize. Mati lahko misli tudi, da je konkurenca hčerki. Zaradi svojih primanjkljajev pozornosti, pomembnosti v družbi, slabe samopodobe navezuje stike s hčerkinimi kolegi in kolegicami in tekmuje z njo za pozornost.

Preveč skrbna in s tem posesivna

Mati si lahko svojega otroka vzame za partnerja. Običajno želi svojo osamljenost potešiti z edino osebo, ki si jo lahko »podredi« in jo oblikuje po sebi. Lahko nezavedno manipulira s sinom, si ga prisvaja ... Tako kritizira vse njegove partnerice, išče negativnosti na njih, da bi sin ostajal le njen. Tak odnos je lahko posledica slabe zveze s partnerjem ali smrti.

Mati je lahko tudi preveč skrbna in s tem posesivna, ko vdira v prostor otroka in s tem krši otrokove pravice, da razvija sebe. Lahko je tudi obratno – hladna, čustveno otopela, neodzivna. Otrok lahko posledično razvije strah pred izgubo, ki ga prejme kot popotnico. Problematične so tudi mame, ki so največkrat dobrosrčne in razvijejo permisivni tip vzgoje, ker otroke razvadijo do onemoglosti in se nato čudijo njihovemu vedenju.

Kaj pravijo strokovnjaki?

Vse to lahko pusti trajne primanjkljaje, ki vplivajo na naše odraslo življenje, pravijo strokovnjaki. Toda kako lahko odnos s tako mamo popravimo v odraslosti, da ne bo še naprej rušil naše samopodobe, čustvene trdnosti in drugih odnosov? Ne glede na to, za kateri tip mame gre, se ne smemo pustiti sprovocirati in se moramo najprej zavedati, kdo je ona in kdo smo mi, postaviti ločnico med sabo in njo, se zavedati, kaj je naše in kaj ne. Kadar smo v dilemi, se vprašajmo, katere so njene pravice in dolžnosti in katere naše. Ko vas ujame v stare vzorce ali čustveno zanko, se morate vživeti v položaj z zornega kota tretje osebe, kot da niste čustveno vpleteni vanjo.

Tako boste lažje videli, kdo ima prav, kdo ne in zakaj. Psihologi poudarjajo tudi, da se v odnosu s težavno mamo ne odzivajte impulzivno, čustveno, ampak razumsko, uporabite razum. Razmislite, kako bi na čim bolj »zdrav« način izpolnili svoje želje, ne samo maminih. Včasih je tudi odnos s starši strategija.