Izpadanje zob ni nujno slabo

Sanjska sporočila niso vedno jasna in potrebujemo kar nekaj truda, da jih razvozlamo. Običajno imajo sanje tudi različne pomene v različnih kontekstih, zato moramo biti pozorni na še tako male podrobnosti v njih. V primeru izpadanja zob moramo npr. pogledati, kako so nam izpadli, saj lahko to pomeni nekaj dobrega ali slabega.



Najpogostejši odziv na sanje o izpadanju zob je, da smo prestrašeni in nam je nelagodno, ko se zbudimo. Poskusite se spomniti, ali so bili v sanjah vaši zobje beli ali grdi in umazani, je šlo morda za zlati zob ali ste bili pri zobozdravniku.



Če poskušate odkriti pomen sanj o zobeh, morate najprej razumeti, kaj simbolično predstavljajo zobje in ustna votlina. Z usti se poljubljamo, govorimo, izražamo čustva in misli, okušamo hrano, ki jo jemo. Z zobmi žvečimo in jih kažemo, ko se smejimo. Glavne teme, ki se tičejo zob, skrbijo za hrano, komunikacijo in ljubezen. Z usti komuniciramo svoje pomembne odločitve, zato so sanje lahko povezane z negotovostjo in težavo, ko želimo svoje odločitve prenesti drugim. Izpadanje zob lahko predstavlja zadrego, saj manjkajoči zob skrivamo.



Izpadanje zob je lahko povezano tudi s prijatelji in bližnjimi. Zob je trdna stvar, kost. Morda v odnosih potrebujete več odločnosti, trdnosti, strukture. Lahko se soočate z izzivi, pri katerih morate ostati močni. Pravijo tudi, da lahko, če en sam izpadli zob pade na tla, to predstavlja smrt nekoga bližnjega. Če pade v vašo roko, lahko pride v družino nov član. Če je zob mehak, a ne izpade, se pripravite na to, da bo nekdo bližnji nepošten z vami.



Če sanj ne morete povezati z odnosi, gre za vas. Lahko daste preveč na zunanji videz in se bojite staranja. Ali se bojite bolezni. Če vam izpade zob in se obnovi, pa je to dobra novica. Sanje namreč sporočajo, da se razvijate in boste kmalu priča rezultatom osebnostne rasti.

Komentarji: