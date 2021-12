Izognite se praznim energijskim izmenjavam

V vseh odnosih in z vsemi ljudmi si nenehno izmenjavamo energijo. To zajema tako nezavedni odziv na neznanca, ki se jezi in razburja, vi pa samodejno stopite korak stran, kot to, kako dobro se počutite v bližini drugih. Seveda ne more biti vsako srečanje s prijatelji nepozabno, toda praviloma morate od njih odhajati boljši kot prej ali vsaj enako razpoloženi, nikakor pa ne jezni, razburjeni, z občutki krivde, izpiti in izčrpani ...

Če zavestno pogledate na svoje odnose, boste opazili, da vam večina ljudi nekaj daje – čustveno, duhovno, mentalno itd. Analizirajte izkušnjo in odkrili boste, da ste denimo s kosilom s prijateljico pridobili nekaj konkretnih informacij, kot recimo naslov počitniških apartmajev, pozitivna čustva in podporo, ker se je razveselila vašega napredovanja, ter duhovno spoznanje, kako hvaležni ste lahko za svoje življenje in ljudi v njem. S kosila odidete polni idej, pozitivne energije, pomirjeni in s prijetnim občutkom, informacije in spoznanja pa premlevate še na poti domov oziroma jih uporabite.

Na drugi strani so t. i. prazni odnosi. Lahko gre za osamljeno sosedo, ki vas prestreže in opisuje svoje življenje, pri čemer nima nič od povedanega nobene zveze z vami. Lahko gre za nekoga, s katerim ste se nekoč družili, a ga dolgo niste videli. Podrobno vam opisuje svoje težave, vi pa bi zraven najraje zaspali od dolgčasa. Posebno naporni so odnosi s tistimi, s katerimi smo imeli nekoč (ali še imamo) neko skupno izkušnjo ali dejavnost, sicer pa nimamo skupnih točk, denimo sošolci iz osnovne šole, s katerimi ste izgubili stike, ali ljudje, ki so hodili na iste tečaje kot vi. Skrajšano so to vsi stiki, pri katerih si potihoma mislite, da vas ta človek in njegova zgodba ne zanimata, vas ta človek dolgočasi, pri tem pa imate občutek, da vam ničesar ne daje in zapravlja vaš čas.

Ko jih prepoznate, se lahko odločite, komu boste dajali svojo energijo in koliko. Stike, ki vam jo kradejo, pa lahko čim bolj omejite.