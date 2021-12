ASTROLOŠKI KOLEDAR 2022

Izkoristite moč polne lune

Ameriški Indijanci so svoje navade, običaje in življenje uravnavali po luninih ciklusih. A niso spremljali le, kdaj vsak mesec nastopi polna luna, ampak tudi, v katerem delu leta in kaj se tedaj dogaja v naravi. Ker smo tudi mi del slednje, so glede na to določili primeren čas za različna opravila. Z njihovim sistemom si lahko pomagamo tudi danes, in sicer vsako polno luno v letu 2022.