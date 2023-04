Izklopite avtopilota

Obredi nam koristijo, ker si z njimi strukturiramo dan, vendar nam tudi zapirajo oči pred čudeži vsakdanjika ter zmanjšujejo našo kreativnost in domišljijo. Če smo čuječi, nas po drugi strani vsak trenutek poživi, s tem pa krepimo občutek sreče. Nova doživetja nas predramijo iz samozadovoljnosti in krepijo čuječnost. Na tri načine lahko ustvarjalno prekinemo dan in izključimo avtopilota, pravi Arlene K. Unger, ameriška psihoterapevtka in avtorica duhovnih knjig.

Naredite kaj drugače

Vprašajmo se, kaj ponavljamo iz dneva v dan. Gremo vedno po isti poti v službo? Sedimo na istem mestu pred televizorjem? Kadar stvari počnemo vedno na enak način, se težko osredotočimo na trenutek. Danes zato naredimo eno stvar drugače in opazujmo, kako drugačno je doživetje iz trenutka v trenutek. Vsakodnevno opravilo lahko naredimo z drugo roko kot sicer, si ščetkamo zobe z drugo roko, se obrijemo, jemo. Zavedali se bomo, kako zapleteno je to početje, hkrati pa bomo čuječi.

Tretji nasvet je, da pogledamo v omaro. Je enolična? Kupimo si nov kos oblačila, takega, ki nam je všeč, vendar se od drugih razlikuje po barvi ali kroju. Opazujmo, kako se počutimo, ko ga prvič oblečemo in gremo v njem ven. Vsak dan lahko prekinemo določeno navado ali poskusimo kaj novega, da razgibamo um..