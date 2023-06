Ustvarjajte s srcem, uspešnejši boste

Naš um temelji na polarnosti, vidi svet črno-bel in ves čas potrebuje plus in minus kot baterija – če v njej ni polarnosti, ni pretoka energije. Problem te dvojnosti je, da ne moremo pobegniti iz nje, prav tako pa ne moremo doživljati ene plati česar koli, ne da bi avtomatsko pritegnili v obstoj tudi njeno nasprotje.

Preprosteje povedano – brez žalosti ne poznamo veselja, brez dneva ni noči. Če začnemo tako projicirati v svet dobre misli, na primer molimo za mir, se moramo torej ob tem zavedati, da potrebujemo tudi negativne kot nasprotje, da um sploh lahko deluje. Zato se ne obsojamo, ko se pojavijo, saj se zavedamo, da v dimenziji dvojnosti ne moremo imeti enega brez drugega. Um namreč vedno potegne obe strani hkrati, preprosto ker tako deluje.

Um nas lahko oddalji od naše duhovne narave, saj vedno vidi pozitivno in negativno hkrati. FOTO: Siphotography/Getty Images

Ni dvojnosti

Po drugi strani v srcu ni dvojnosti, je samo enost in ljubezen. S tem lahko pojasnimo na primer paradoks, da še nikoli ni bilo na svetu toliko mirovnikov, a hkrati še nikoli toliko vojn – gre namreč za drugo stran istega kovanca. Zato je človeštvo v težavah, saj je vse na svetu ustvarjeno v dvojnosti, torej z umom, in vedno vleče tudi nasprotje določene ideje ali pojava.

Toda ko ustvarjaš s srcem, se to ne dogaja, ker srce ne pozna polarnosti. Ko si v srcu, si šele povezan s svojim pravim jazom in višjo zavestjo, ki čuti povezanost z vsem in je hkrati del vsega, kar obstaja. Ko si v srcu, ne obsojaš, ne kritiziraš, nisi maščevalen, pohlepen, ker veš, da smo vsi eno in je vsega dovolj za vse, drugi pa so samo tvoje ogledalo. Ne počneš drugim ničesar, kar nočeš, da bi drugi storili tebi. Če želimo spremeniti svet, se torej tega nikakor ne smemo lotiti z umom, ampak samo s prehodom v srce, pravijo guruji.