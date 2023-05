Iz matrice z ljubeznijo do sebe: stopiti je treba skupaj, deliti znanje za skupne rešitve

Duhovni učitelji pravijo, da smo ujeti v matrico, ki nas upravlja, da nismo svobodni, in poudarjajo, da se napaja z našim sovraštvom do sebe. Kajti če bi se ljubili, ne bi iskali ljubezni zunaj sebe, ne bi si je kupovali, ne bi zapravljali za predmete, s katerimi želimo očarati druge, in celoten sistem bi razpadel, pravi šaman Durek.

»Matrica je zasnovana na tem, da ne maramo sebe. A če želimo kot človeštvo vstopiti v novo dobo, moramo preobraziti strukture, ki so zastarele in ne izhajajo iz ljubezni, naj gre za pravni sistem, šolski, finančni ali zdravstveni. Da bi to dosegli, moramo stopiti skupaj, deliti znanje in izkušnje za skupne rešitve,« pravi in doda, da je prav kolektivni konsenz ključen v času zatemnitve, kot imenuje čas epidemije, ki se nadaljuje v finančno, gospodarsko in krizo na vseh drugih področjih.

»A ljudje niso zainteresirani za sodelovanje in ne želijo ustvariti sprememb. Namesto tega zaslepljeno predajajo pozornost zabavi in drugim motilcem, ki jih ohranjajo v matrici,« opozarja in poziva, naj vendarle izklopimo avtomatskega pilota.