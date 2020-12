Intuicija za vsakdanje stvari: vsi jo lahko razvijemo

»Že rodimo se intuitivni. Naše naravno stanje je, da zaznavamo stanje v svetu okoli sebe, kajti neposredno smo povezani z njim. Zdaj se vibracija Zemlje pospešuje, svet je hitrejši, mi pa postajamo bolj senzibilni na energijo – oziroma energijo in informacije. Vsi lahko razvijamo intuicijo, vsi smo intuitivni, to ni nobena posebna sposobnost, ki jo imajo določeni ljudje. Toda pogosto ne opazimo, kdaj uporabljamo intuicijo – del procesa razvijanja intuicije je namreč tudi, da opaziš, kdaj si intuitiven in kdaj uporabljaš desno polovico možganov namesto leve, ko začneš intuicijo uporabljati tudi za vsakdanje stvari – kdaj in kaj jesti, kam iti ter druge pomembne odločitve,« pravi Penney Peirce, ameriška intuitivna gurujka.



»Ko deluješ z intuicijo, ne uporabljaš mentalnega procesa, ki si ga vajen in ga poznaš, torej leve strani možganov, ki je opisna, analitična … Namesto tega si v neposredni povezavi, zlitju z življenjem, čutiš bistvo, naravo stvari. Ne uporabljaš toliko čustev, gre za senzorično stanje, občutenje, ki je osnovna raven duše – tihi glasek ali žarnica spoznanja v glavi, občutek vibracije, kurja polt ali nekaj samo veš. To so signali, ki ti povejo, ali je nekaj varno in resnično ali nevarno in neprimerno zate, neresnično,« nadaljuje in doda, da nam naše telo pove vse to.



Bolj senzibilni postajamo, bolj subtilna je informacija, v katero se vživimo, bolje znamo ločiti med fantazijo in resnično vizijo, ki se lahko uresniči. Vemo, da so nekaj samo fantazije, in jih ločimo od občutka od vizije nečesa, kar se lahko manifestira.