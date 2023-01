Inovativni in samosvoji vodnarji

Tradicionalni vladar vodnarja je strogi Saturn, zato znajo biti ti hladni, realni, nenavezani na kar koli in precej samosvoji. Moderni vladar je nepredvidljivi Uran, ki jih barva z energijo posebnosti, modernosti, ekscentričnosti, inovativnosti. Med njimi je veliko revolucionarjev in aktivistov, ki se borijo za vse, od človekovih pravic do podnebnih sprememb. Uporniki so, alternativci, pogosto vegani ali vegetarijanci, ki so se za tak način prehrane odločili zaradi prepričanja ali ker s svojim vizionarskim umom vidijo daleč v prihodnost in se zavedajo posledic, ki čakajo človeštvo. Tudi zato želijo reformirati družbo, zavzemajo se za napredek, modernizacijo, saj ne prenesejo okostenelih sistemov, struktur, tradicionalizma in konservatizma.

V odnosih so nepredvidljivi, ne marajo klasične zveze. FOTO: Kharchenko_irina7, Getty Images

Okolici se lahko zdijo nenavadni, ekscentrični, čudaški, v resnici pa ne razumejo njihovih naprednih vizij. Vodnar je eno najbolj družabnih bitij zodiaka. A ne gre mu za lahkotno in zabavno druženje, ampak vidi stike kot priložnost za izmenjavo idej in argumentov. Obožujejo intelektualne razprave!

Spremembe dobrodošle

Spremembe in nepredvidljivost so njihovo drugo ime. Težko dolgo vztrajajo pri enem opravilu, v eni zvezi, službi, zato se nagibajo k odprtim zvezam in svobodnim poklicem. Potrebujejo namreč nenehni napredek, vznemirjenje, ne marajo obstati na mestu, ves čas morajo »revolucionirati« svoje poglede in življenje. Pogosto je med njimi veliko raziskovalcev in znanstvenikov, saj verjamejo v znanost in tehnologijo.

Kot rečeno, se neradi vežejo in v odnosu potrebujejo več svobode, prostora za dihanje in izražanje individualnosti. Niso preveč čustveni in ob njih pozabite na klasično zvezo. Raje kot na romantični večerji bodo na barikadah, saj jim je zavzemanje za pravičnost in vrednote pomembnejše. Pri njih so pogoste zveze na daljavo ali odprte zveze, v katerih znata biti partnerja nekaj časa ločena.

Nepredvidljivi so, uporniški in trmasti, neprilagojeni. Žene jih želja spremeniti družbo. Zelo inteligentni so, a ne ostajajo pri znanih dejstvih, ampak jih uporabijo zgolj za to, da lahko iz njih izpeljejo kaj novega. Od zunaj se nam zdijo kot nori profesorji, ki vsake toliko dobijo kak genialni preblisk, s katerim modernizirajo svoje področje ukvarjanja. Ves čas se upirajo pravilom in štrlijo iz povprečja. Hkrati so izredno impulzivni in včasih prehitro delajo spremembe ali prekinejo odnose. Tako hitro kot zaradi nečesa, kar je v neskladju z njihovimi idejami, dajo odpoved, tako hitro se lahko zaljubijo ali odljubijo. Na to, da so lahko prehitri, morajo paziti predvsem na cesti, pri športu in nevarnih opravilih.