Indijski horoskop z neverjetno natančnostjo razkriva, kateri znaki bodo najsrečnejši v letu 2022

Indijski horoskop ima 12 znamenj, ki so časovno gledano zelo podobna znakom zahodne astrologije. Mnogi menijo, da je indijski horoskop natančnejši od zahodnega, saj se je točka precesije premaknila nazaj za 23 stopinj in s tem tudi podznak. Zahodni horoskop ne upošteva točke precesije in ne upošteva dejstva, da je položaj Zemlje popolnoma drugačen od položaja pred nekaj tisoč leti.

Po indijski napovedi bo naslednje leto prineslo veliko sreče, uspeha, dobrih priložnosti in dobrih novic za te štiri znake.

Bik

Za bika že začetek leta 2022 prinaša zelo ugodne vidike. Astrologi priporočajo, da to kar najbolje izkoristite in si že na začetku novega naredite vse načrte za preostanek leta. Seveda bo na poti do uspeha tudi nekaj ovir, a bo ves trud, ki ga boste vložili, na koncu poplačan. Skratka, biki se lahko nadejate zelo uspešnega leta, astrologi pa vam dajejo en bonus nasvet – prevzemite pobudo in ne bojte se tveganja!

Dvojčka

Dvojčki boste imeli edinstveno leto v vseh pogledih. Dobesedno, leta 2022 boste doživeli uspeh za uspehom in vsak od njih bo zaslužen, nič ne bo 'padlo z neba'. Vsi načrti, ki ste jih naredili v preteklosti, bodo uresničeni, vse to pa bo prineslo uspeh brez primere. Na področju ljubezni bo mogoče formalizirati odnos s partnerjem, vsi ti uspehi vaju bodo namreč spodbudili, da si upata narediti tudi naslednji korak.

Lev

Za leve bo leto 2022 leto akcije. Po mnenju astrologov je obdobje načrtovanja minilo, zato je treba začeti uresničevati ideje. Vaš uspeh je zapisan v zvezdah, vendar morate poskrbeti za eno stvar. Pomembno je, da si vzamete čas in dobro premislite o vsakem koraku. Kajti, če se zmotite ​​in ukrepate prenagljeno, se lahko celotni proces napredovanja ustavi, če ne trajno, pa vsaj za nekaj časa. Nasvet astrologov je, da ravnajte modro in preudarno.

Tehtnica

Prihodnje leto bo največ uspeha prineslo tehtnicam, ki so pripravljene eksperimentirati. In to bo veljalo za vsa področja življenja. Leta 2022 bodo zvezde naklonjene tistim, ki se ne obotavljate predstaviti novih idej in se zanje zavzemate. Astrologi vam svetujejo, da se ne bojte tvegati in poskusiti nove stvari. Ta pristop vam bo pomagal zmanjšati napake, izkušnje, ki jih boste pridobili med tem postopkom, pa bodo v prihodnosti neprecenljive.