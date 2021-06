Kaj je karmični dolg?

Znaki, da imate karmični dolg

Karma presega vašo življenjsko dobo, s seboj jo prinašate iz prejšnjega življenja in jo boste nesli v naslednje. Dobra novica je, da ko enkrat razumete svojo karmo, lahko ukrepate in jo uravnotežite. O tem govorita tudi jasnovidecin numerologinja. Karma nas spremlja vse življenje, in če verjamete, da lahko presega eno življenje, se lahko preprosto počutite, kot da ste obtičali, ne da bi razumeli, zakaj se vam stvari dogajajo. S proučevanjem preteklih življenj ali vlaganjem v svojo numerološko karto lahko začnete razkrivati ​​skrivnost svojih karmičnih dolgov in si prizadevate za iskanje večjega ravnovesja v tem življenju.Karmični dolg opisuje nekaj, kar se je zgodilo v preteklem življenju, za kar se morate zdaj odkupiti, to izravnati oziroma nevtralizirati. Če se karmične lekcije ne naučite, se vam bo vedno znova ponavljala, dokler je ne usvojite. A karmični dolg ne pomeni konca sveta.Večina nas ima karmo, vendar strah in sram glede nje ne prispevata k rasti. Namesto tega obstaja veliko izpolnjujočih načinov, kako lahko poplačamo ali poravnamo te dolgove. Na primer, raziskave kažejo, da lahko pomoč drugim v resnici pomaga izboljšati vaše lastno življenje. Razlog za to je lahko tudi uravnoteženje vaše karme v tem življenju.Če nečesa v tem življenju ni mogoče razložiti, pravi Nuur, obstaja verjetnost, da je to zakoreninjeno v preteklem življenju. To po navadi osmisli večino iracionalnih strahov ali drugih vedenj ali vzorcev, ki sicer ne bi bili smiselni v kontekstu tega življenja. Ne glede na to, ali gre za strah pred morjem, odpor do veselja, nezaupanje do avtoritet itd. – če ni v tem življenju ničesar, kar bi lahko razložilo občutek ali vedenje, je zelo velika verjetnost, da izvira iz preteklega življenja.Poskušajte se izogniti težavi, kolikor hočete. Če svojega karmičnega dolga ne boste odpravili, se bo še naprej pojavljal in vas vabil, da ga poravnate in postanete mojstri svoje karme. Tako kot vsi vzorci se lahko tudi ti nepopolni cikli karme spremenijo v navade, če niste previdni, zato lahko sčasoma nakopičite vedno več nepopolne karme.Včasih se karmični dolg nanaša na zelo tesne odnose, ki se vijejo skozi več življenj. To so karmični odnosi. Morda boste večkrat vpleteni v odnos z določeno osebo, za katero se vam zdi, da vas vedno znova uči iste lekcije. Ti odnosi so lahko toksični, lahko pa so tudi nujni, da rešimo karmični dolg.Tudi če poskušate poplačati svoje dolgove, verjetno že poznate teme in težave, ki se nenehno pojavljajo v vašem življenju. Nepopolna karma daje občutek pasti in težko je prezreti ta občutek ujetosti. Karmični dolgovi se včasih zdijo neverjetni in ogromni, vendar se jim ni mogoče izogniti.In nazadnje, iz numerološkega vidika Kaerhartova pojasnjuje, da imajo nekateri (vendar ne vsi) številke karmičnega dolga v svoji osebni numerološki karti. Ta števila so 13, 14, 16 in 19:– 13 je povezano z lenobo in sebičnostjo v preteklem življenju. Lahko se spopadate s tem, da krivite druge in ne prevzemate odgovornosti, ste negativni pa tudi trmasti in nadzorujoči. Vaša karma je, da postanete odgovorni.– 14 pomeni zlorabo svobode, bodisi s popuščanjem bodisi z obvladovanjem drugih. Morda se spopadate s pomanjkanjem samokontrole, pretiravanjem in težavami s predanostjo. Vaša karma je razviti samodisciplino in ranljivost z drugimi ljudmi.– 16 je najtežje premagati in pomeni zelo močan ego v preteklem življenju pa tudi težave v odnosih. Morda ste imeli veliko neuspelih odnosov, težave pri povezovanju z drugimi in egoistično žilico. Vaša karma je biti bolj premišljeni do drugih in razmisliti, kako vplivate nanje.– 19 kaže na nekoga, ki je v preteklem življenju zlorabil svojo moč in povzročil drugim trpljenje. Morda ste sebični ali manipulativni, narcistični in se zelo ukvarjate z javnimi nastopi in zaznanim uspehom. Vaša karma v tem življenju je, da skrb za druge postane prednostna naloga.