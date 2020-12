Hvaležnost prekine črne misli

Vsi vemo, da se moramo ustaviti, ko se zapletemo v začarani krog nizanja črnih scenarijev, ki nam prinašajo zaskrbljenost in tesnobo. A kaj ko se v trenutku, ko nas preplavijo skrbi, tega ne zavedamo. Kljub temu se poskusite naravnati na to, da lahko hitro prekinite svoj stresni čustveno-mentalni vrtiljak, če začutite hvaležnost.



Kadar naš um divja v skrbeh in črnih predvidevanjih, lahko hvaležnost raztopi njegov zanos. Če boste hvaležni večkrat čez dan ali se samodejno zahvalili za vse, kar imate, ter to tudi občutili, bo to samo od sebe odvzelo bremena z vaših ramen in vam pomagalo pogledati na svet z druge perspektive – skozi ljubezen. Še več, ker ste se naravnali na pozitivno frekvenco, se bo vaše življenje postopoma oblikovalo skladno z njo in deležni boste še več obilja in ljubezni, za kar boste lahko hvaležni. Začeli boste opažati najlepše v vsakdanjih stvareh, motivirani boste za vlaganje v projekte, ki vam bodo prinesli še več pozitivnega. Postopoma boste s tem natrenirali možgane, da bodo sami od sebe začeli prepoznavati pozitivno v vseh okoliščinah. Vaši možgani vas v resnici ne blokirajo, ampak podpirajo in želijo, da se počutite dobro, ne pa, da ste živčni in v krču.



Če se prebijete skozi črnino in bolečino z občutkom hvaležnosti za tisto, s čimer ste blagoslovljeni v življenju, boste pregnali stresno razmišljanje in spet prevzeli krmilo svojega življenja v svoje roke. Ne glede na to, ali se spopadate s stresom, jezo, maščevalnostjo ali žalostjo, vam bo prav hvaležnost omogočila, da vidite, da je vaš kozarec kljub vsemu napol poln.