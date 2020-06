Luna je povezana s plimovanjem in vodo, tudi tisto v našem telesu, zato nam lahko pomaga pri izgubi kilogramov. FOTO: Romolotavani/Getty Images

Med 24-urno dieto ne uživajte trde hrane, lahko pa pijete zdrave napitke, vodo in redko juho. FOTO: Nensuria/Getty Images

Mlaj in ščip

Postenje z mrki

Tabela luninih men za leto 2020



5. 7.: lunin mrk (oz. ščip) ob 6.45

20. 7.: mlaj ob 19.34

3. 8.: ščip ob 17.59

19. 8.: mlaj ob 4.42

2. 9.: ščip ob 7.23

17. 9.: mlaj ob 13.00

1. 10.: ščip ob 23.06

16. 10.: mlaj ob 21.32

31. 10.: ščip ob 15.49

15. 11.: mlaj ob 6.08

30. 11.: lunin mrk (oz. ščip) ob 10.30

14. 12.: sončni mrk (oz. mlaj) ob 17.17

30. 12.: ščip ob 4.29

Vsak mesec znova

Čustva, vodo in tekočine na splošno v astrologiji predstavlja luna. Če vemo, da vpliva na plimovanje morja, naše telo pa je pretežno iz vode, ne preseneča, da se postimo v času njenih največjih sprememb.Luna ima štiri faze, ki se zvrstijo v 29,5 dneva. Ko kroži okoli Sonca, se nam zdi, kot da se spreminja njena oblika, vendar gre v resnici za to, da vidimo različne dele njene osvetljene polovice. Tako prehaja od polne lune ali ščipa, ko vidimo njen celotni neosvetljeni del in se nam zdi, kot da je ni, čeprav je na nebu tedaj med Soncem in Zemljo.Ob mlaju ali prazni luni je ta v istem znamenju in na isti stopinji kot Sonce, kar na energijski in konkretni ravni prinaša nov začetek, hkrati pa luna s tem začne svoj naslednji mesečni ciklus. Postenje oziroma hujšanje z luno je najbolj učinkovito za ljudi, rojene v vodnih znamenjih, torej rake, škorpijone ali ribe, pa tudi tiste, ki imajo v rojstni karti veliko planetov ali ascendent v teh znamenjih. Pri hujšanju oziroma postenju z luno namreč ne gre toliko za izgubljanje večjega števila kilogramov kot za prečiščevanje in razstrupljanje.Na takšen način se namreč izločajo strupi in škodljive snovi iz telesa, po končanem postenju pa se boste počutili lažje, prerojene in predvsem manj zabuhle in napihnjene. V tem času se vsekakor odpovejte škodljivim razvadam, kot sta kajenje in alkohol, postenja pa se ne lotite takrat, ko luna raste, saj je to čas, ko telo potrebuje hranilne snovi. Lunino moč lahko izkoristite večkrat na mesec. Najbolj učinkovito je postenje ob polni in prazni luni, navodila pa so vsakokrat enaka. Najbolj univerzalni nasvet je, da se posta držite 12 ur pred točno uro lunacije in 12 ur po njej.Če se postite ob mlaju in ščipu oz. polni luni, se lahko hitro znebite nekaj kilogramov, ne pa prav veliko. Mnogi iz izkušenj pravijo, da se je zaradi močnega čustvovanja ob ščipu veliko težje postiti kot ob mlaju, v nobenem primeru pa ne smete pričakovati skrajne spremembe teže. Običajno na takšen način izgubite od pol kilograma do največ dveh na mesec. In kako vse skupaj poteka? Zelo preprosto.Najpomembnejši je namreč vnos tekočine, zaradi razstrupljanja in očiščevanja pa je pomembno, da so to negazirane in nesladkane pijače, izogibajte se kofeinu. Ob luninih menah (lahko vsakokrat, lahko pa si izberete le določene), kot je opisano zgoraj, tako ne jeste, pač pa pijete več mlačne vode, čaja in čiste juhe. Pri tem morate paziti, da ne zaužijete ničesar gostega.Kot veste, tudi lunini mrki vplivajo na nas, naj gre za delne ali popolne, saj gre v resnici za veliko močnejšo obliko polne lune. Ali jih vidimo ali ne, za nas ni ključno. Njihovo moč čutimo že nekaj dni prej in tudi nekaj dni pozneje, zato takrat vsak svoj korak dobro premislite, globoko dihajte, vzemite si čas za sproščanje in meditacijo, lahko pa se seveda tudi postite. Predvsem ob mrkih je priporočljivo, da že kakšen dan ali dva prej začnete zmanjševati količino hrane na krožniku, na dan mrka pa se odpoveste hrani in vnašate v telo več tekočine.Ko mine 24 ur, začnete postopno spet počasi dodajati trdo hrano. S tem očistite telo in ga uskladite s spremembami na nebu ter se pripravite na nove začetke in svežo energijo. Zato je priporočljivo, da v tem času ne delate pretrdo in si raje vzamete več časa zase. Razstrupljanje telesa, uma in čustev naj bo glavni namen tega obdobja.Kot rečeno, lahko odpovedovanje hrani izkoristite za nekakšno mesečno inventuro. Poglobite se vase, pojdite na sprehod, meditirajte, priporočamo ponavljanje pozitivnih afirmacij in vizualizacijske vaje. Predstavljajte si, da vaše telo izgublja škodljive snovi in strupe, narišite si topljenje odvečnih kilogramov, vizualizirajte si spremembe v življenju, po katerih hrepenite. Pojdite v naravo in se prepustite svojim mislim.Kaj si želite spremeniti? Katera razvada vam škodi? Katera navada je za vas vse prej kot koristna? Izkoristite čas, ki ga narekuje luna, da se osvobodite preteklega in preživetega, zadihate s polnimi pljuči in lažji in očiščeni začnete nove navade in projekte.