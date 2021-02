Hujšajte ljubeče do sebe

Se lotite diete samo z razumskim delom sebe? Ali dovolj spite? Ali ste v čustvenem, duhovnem, fizičnem in umskem ravnovesju? Kaj vas skrbi in izčrpava? Posledica katerega notranjega občutka je prenajedanje? Če si hujšanje zastavite kot željo, se ga boste lotevali z mehko, sproščeno energijo, medtem ko »moram« ustvarja pritisk, obremenjenost, blokado in odpor. Vprašajte se, kakšni želite biti. Kako ste se počutili, ko ste bili vitkejši? Spomnite se občutka, ko ste se laže gibali in ukvarjali s športom. Zastavite si za cilj ponovno doživljanje tega prijetnega občutka, ne osredotočajte se samo na videz.



Odkrijte svoje nezdrave navade in si zastavite nove, ki jih lahko uresničite glede na svoj življenjski ritem, ker si to želite - ne ker se morate spremeniti. Nič nima moči nad vami, če tega ne dovolite. Tudi hrana ne. Odkrijte, kaj je tisto, kar deluje za vas, ne za druge. Naredite si svoj lastni shujševalni načrt.



Na vsako življenjsko spremembo se lahko odzovete s stresom in strahom ali z ljubeznijo in sprejemanjem, zato sodelujte s svojim telesom, bodite potrpežljivi in ljubeči do sebe. Bodite pozorni na to, kako bolje se počutite, če jeste lahko hrano. Zavedajte se, da je sprememba, ki se je lotevate, v resnici uravnovešanje življenjskih področij, ki so vam ušla izpod nadzora. Ko boste zavestno in ljubeče uravnovesili svoje navade, rutino in dnevne odločitve, bo telo začelo sodelovati z vami in se samo uravnalo na težo, pri kateri se najbolje počuti. Rezultati bodo trajni in z veseljem boste vzdrževali nov življenjski slog.

