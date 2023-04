Hrana je vibracija: spremenita jo mikrovalovka in zamrzovanje

Vse v in okoli nas vibrira. Živimo v vibracijskem svetu, čeprav se tega ne zavedamo. Vsak del vašega telesa je vibracijski, vaše celice vibrirajo, tako kot vibrira hrana, ki jo jeste, ljudje, s katerimi se družite, oddaje, ki jih gledate … Vaša čustva vam dajo vedeti, kako močno ste v sebi usklajeni z izvorom. Vse, kar počnete v sodelovanju z njim, je koristno za vas.

Če se počutite dobro in ste poravnani z izvorom – bogom, univerzumom, višjo silo –, se stvari obračajo v vaš prid, ne da bi se morali pretirano truditi za to. Toda ko pride do vašega telesa in hujšanja, se lahko znajdete pred odločitvijo, kaj si želite bolj – pojesti nekaj dobrega ali občutiti popolno usklajenost z izvirom v sebi. Naj bo vaša notranja usklajenost z izvirom najpomembnejša, kajti če bo, boste zmogli samodejno opustiti slabo hrano, sploh si je ne boste več želeli, pravijo guruji. Ko resonirate z virom, boste vedeli, kaj jesti, da boste zdravi in močni. Bolj kot zadovoljstva s hrano si namreč želite resonance z izvorom.

Veliko ljudi poje preveč, ker želijo nadomestiti neskladje med tem, kdo so, in tem, kdo si dovolijo biti. Ko pa se navadite najprej poskrbeti za to, tako da jeste od znotraj navzven, usklajeno s tistim, kar čutite, da je prav za vas, se boste začeli počutiti drugače.

Zavedajte se tudi, da mikrovalovka spremeni vibracijo hrane, enako zamrzovanje, shranjevanje prek roka uporabe, če je zelenjava še zelena, preden dozori … Hrana so vibracije, v katerih ne morete navdihnjeno uživati, ne da bi se najprej uskladili z izvorom v sebi.

Lahko sicer s svojo notranjo naravnanostjo spremenimo vibracijo hrane, preden jo pojemo, zato so ljudje tudi začeli blagoslavljati hrano. Najprej so z blagoslovom pripravili vibracijsko frekvenco v svojem fizičnem telesu in povabili hrano, naj se jim pridruži v njej. Vi bodite torej drugačni, saj bo to vplivalo na vse, kar prihaja k vam.