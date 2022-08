Horoskop: znaki, ki se ne morejo upreti flirtanju

Nekateri imajo spogledovanje v krvi. Kjer koli so in kar koli počnejo, vedno pošiljajo vroče poglede. Velikokrat zgolj za zabavo. To pa so šarmantni astrološki znaki, ki uživajo v koketiranju in širjenju kroga poznanstev.

Lev

Ta na tem seznamu zagotovo ni presenečenje. Levi rad vzbujajo pozornost in dobro vedo, kako žaromete usmeriti nase. Eden od načinov za to je tudi spogledovanje, ki ga rojeni v tem znaku do potankosti obvladajo. Pri tem jim nedvomno pomagajo njihov naravni šarm, očarljivost, karizma in simpatičnost.

Levi so prijateljsko nastrojeni do vseh, znajo pa vse skupaj dvigniti na višjo raven, in sicer z očesnim stikom, dvoumnimi pripombami ter s komplimenti. In kar je pri vsem tem najbolj zanimivo: njihovo spogledovanje je tako dovršeno, da nikoli ni videti vsiljivo.

