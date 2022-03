Horoskop za polno Luno: kako pritegniti najboljše in česa se morate znebiti?

To astrološko obdobje vam daje še eno priložnost, da zavrnete vse, kar je odveč, in v svoje življenje prikličete le najboljše. Zato je obdobje, ki je pred nami, idealno, če želite preurediti svoj življenjski prostor – prenovite svoj dom, zavrzite nekaj starih stvari, ki se vam kopičijo in blokirajo energijo, uredite vrt ... Enako velja za naša življenja: to je pravi čas za prekinitev slabih prijateljstev in odnosov, za razčiščevanje nerazrešenih odnosov, za posvetitev sebi.

Polna Luna v Devici nam prinaša priložnosti za poslovni napredek, pa tudi tisto, česar se nihče ne veseli: pritisk. Vaši nadrejeni vam lahko zastavijo na videz nerealne cilje, vendar vam bo analitičnost, ki jo zagotavlja Devica, pomagala, da se izvlečete in uspete. V porastu bo tudi perfekcionizem, in čeprav je lahko koristen, bodite zelo previdni, da vam ne bo dodatno zapletel življenja in odložil uresničevanja načrtov.

Oven

Pričakujte nenadne ponudbe za delo. Samo dobro premislite, da si ne boste naložili preveč, saj obstaja več možnosti za napake.

Bik

Poudarek je na vaši komunikaciji z otroki. Bodite umirjeni in jim dajte lepo energijo.

Dvojčka

Mnogi boste rešili vprašanje dedovanja, nekateri se bodo lotili prenove stanovanja, drugi pa bodo kupili novo stanovanje.

Rak

Poudarek je na vašem delu. Raki, ki čakajo na stalno službo, jo bodo dobili.

Lev

V ospredju bodo vaše finance. Lahko dobite službo, na katero ste dolgo čakali, ali pa dobite ponudbo za dodatno službo, kjer lahko zaslužite lepe vsote.

Devica

Energija polne Lune v Devici vam prinaša spremembe v rutini in vsakdanjem življenju. Zdaj je pravi čas, da spremenite svojo prehrano, življenjski slog in na splošno spremenite svoj odnos do življenja.

Tehtnica

Vaša psiha je pod stresom, zato se lahko zgodi, da občutite strah, za katerega sploh niste vedeli, da obstaja. Pomirite se, brez panike. Polna Luna v Devici bo minila.

Škorpijon

Poudarek bo na prijateljstvu. Tukaj pričakujte lepe trenutke in iskrene nasvete.

Strelec

Čakajo vas lepe in pozitivne karierne spremembe. Trenutno se počutite preobremenjene, a po pogovoru z nadrejenim dobite ugodnosti in podporo za samostojno odločanje.

Kozorog

Poganja vas energija, ki v vas prebuja potrebo po popolnosti. Številni Kozorogi boste začeli obiskovati dodatne tečaje, nekateri pa popolnoma spremenili svojo poklicno usmeritev.

Vodnar

Vprašanje dedovanja se bo pozitivno rešilo. Bodite previdni, ko nekaj podpisujete.

Ribi

Poudarek bo na področju ljubezni, partnerstva. Poskušajte obvladati situacijo, da se s partnerjem ne zapletate po nepotrebnem, piše stil.kurir.rs.