Horoskop za jesen 2022: leve čaka dopust, kozorogi bodo v sedmih nebesih, ribe pa noro srečne

Jesen prinaša nove priložnosti, nove preizkušnje. Kaj pa vam napovedujejo astrologi? Tu je horoskop za jesen 2022.

Oven

Jesen bo predstavnikom tega znamenja prinesla dolgo pričakovano stabilnost. Astrologi vam svetujejo, da uživate v novem statusu in da ste pripravljeni na spremembe. Ni vam treba skrbeti, saj bodo pozitivne.

Bik

Za to znamenje bo jesen razdeljena na več kratkih segmentov, pišejo na alo.rs. Astrologi svetujejo, da se ves čas osredotočate izključno na to, kar počnete, skrbi glede prihodnosti za zdaj opustite. Mnogi se bodo morali preseliti, in to se bo izkazalo za precej uspešno. O načrtih za potovanja je treba razmišljati vnaprej.

Dvojčka

Jesen prinaša svetlobo, edina stvar, ki lahko vse skupaj zasenči, je pomanjkanje časa. Dobro načrtujte svoj čas in se organizirajte – potem boste zlahka vse umestili v svoj urnik. Uporabite odlične ideje, ki jih imate, za osebni uspeh.

Rak

Jesen bo odličen čas delo na vašem duševnem stanju. Posvetite se svojemu notranjemu otroku. Čustva je treba pokazati, ne kopičiti v sebi. Bodite iskreni in cenjeno boste. Bodite pripravljeni graditi odnose in uživati​ življenje.

Lev

Jesen bo prinesla težko pričakovane počitnice. Lahko rezervirate let v tople kraje, morda nekam, kjer se boste odklopili od moderne tehnologije. Čas je za digitalno razstrupljanje, za lajšanje stresa. Sadove dela pobirajte pravočasno in se ne primerjajte z nikomer.

Devica

Jesenski meseci vam bodo prinesli številne priložnosti, predvsem v zasebnem življenju. Vse bo zelo jasno. Vodi naj vas razum, ne srce. Obstaja velika možnost, da boste nekomu padli v oči. Zapomnite si, da je izkazovanje čustev izjemno iskren način za povezovanje z drugimi in za skupno rast.

Tehtnica

Ta znak bo lahko mirno nadaljeval vse, kar je začel. Glavna stvar je ostati miren, ne podleči negativnim impulzom. Astrologi vam svetujejo, da se ne bojite pokazati svojih močnih lastnosti – svet jih bo z veseljem sprejel.

Škorpijon

Jeseni se boste naučili komunicirati z ljudmi na drugačen način. V poslu iščite kompromise in srednjo pot. Mir, ki si ga želite, boste uspeli najti tam, kjer ga najmanj pričakujete. Imate moč, zanesite se nase, povežite se s sabo, razvijajte ljubezen v sebi. To je obdobje, ko se bodo odnosi izboljšali.

Strelec

Strelci naj jesenske mesece posvetijo učenju in širjenju znanja. Astrologi priporočajo, da pogumno razširite območja vpliva in uresničite svoje načrte. Glavna stvar – ne pozabite na dober počitek in obnavljanje lastne moči. Popolnoma zaupajte svojim odločitvam.

Kozorog

To znamenje bo v sedmih nebesih. Astrologi svetujejo, da na začetku sezone vnaprej poskrbite za pomembne posle, saj se boste kasneje težje osredotočili na kaj drugega kot na svojo boljšo polovico oziroma na novo romanco.

Vodnar

To bo dober trenutek za stabilizacijo obveznosti, ki so se nakopičile v prejšnjih obdobjih. Na ljubezenskem področju pričakujte dobre novice: pričakujete lahko zaroko, novo zvezo ali pa konec strupenega razmerja, ki vam ne prinaša več pozitivnih čustev.

Ribi

Predstavniki tega znamenja bodo dobili veliko priložnosti, s tem pa tudi ovir. Zato bo pomembno, da ste ne le uspešni in nadarjeni, ampak tudi izkušeni. Prav tako morate biti pripravljeni na napake – ne razmišljajte o njih. Vesolje ima svoj načrt in po njem bi morali biti to jesen noro srečni.