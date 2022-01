Horoskop za februar: astrolog razkriva, kdo bo najsrečnejši in kdo bo imel peklenski mesec

Slavni ruski astrolog Pavel Globa razkriva, da bo za nekatera znamenja februar najboljši mesec v tem letu, drugi pa se bodo srečevali s kupom težav. Kot pravi Globa, bodo februarja 2022 najuspešnejši ognjeni znaki. Zvezde jih bodo namreč podprle pri vsem, kar bodo počeli.

Znaki, ki se jim v februarju nasmiha sreča

Oven

Predstavniki tega znamenja bodo februarja uresničili vse svoje ideje. To bo pripomoglo k izboljšanju financ. Bosta pa ta trud in povečana aktivnost zahtevala svoj davek, tako da se bodo konec meseca počutili »kot napihnjen balon«.

Lev

Februar bo za leve izjemno uspešen. Odprla se jim bodo dobesedno vsa vrata in priložnosti, o katerih so lahko le sanjali. Če so pogumni, je mogoče, da bodo zamenjali službo in dobili veliko boljši položaj. Izžarevali bodo tudi neverjetno privlačnost.

Strelec

Strelci bodo naslednji mesec tako uživali, da sploh ne bodo čutili, da je delo obveznost ali breme. Februarja bodo neverjetno ustvarjalni in te ideje jim bodo prinesle dobiček. Imajo veliko možnosti za zelo dobre prihranke, ki bi jih bilo kasneje pametno vložiti v projekt. Tisti, ki so v daljših razmerjih, bi lahko začeli skupno življenje.

Znaki, ki jih bo v februarju spremljala nesreča

Bik

Za bika je bolje, da februarja ne sklepa novih poznanstev. Obstaja tveganje, da bo naletel na prevarante ali negativne ljudi, ki ga bodo zavajali.

Tehtnica

Tehtnice bodo v drugem mesecu novega leta doživele pravo dramo. Vse se jim bo porušilo, najhujše situacije pa bodo doživele na področju ljubezni. Astrolog predlaga, naj upoštevajo nasvete starejših sorodnikov.

Ribi

Ignoriranje starih težav ima svojo ceno. Ribe bodo težko našle kakšno novo idejo in si bodo želele biti v samoti, kjer si bodo celile rane, piše mondo.rs. Astrolog pravi, da bo treba stisniti zobe in se prebiti skozi mesec, saj sledi izboljšanje.