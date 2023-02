Horoskop: to so znaki, ki so najbolj razdiralni in uničevalni (dva še posebej izstopata)

Nekateri ljudje imajo razdiralen, uničevalen, razkrojevalen odnos do samega sebe. Samodestruktivnost izhaja iz nizkega samospoštovanja in pomanjkanja ljubezni do sebe. Nekateri ljudje so bolj, drugi manj samouničujoči, vsi pa imajo praviloma tak vzorec obnašanja tudi v odnosih in razmerjih.

Več preberite na Mična.si.