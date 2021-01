Seveda bi ga radi očarali in zato se na zmenkih trudite biti zabavni, prijetni in ga na takšne in drugačne načine prepričati, da sta si usojena. Zato je dobro vedeti, čemu namenja veliko pozornosti in za kaj mu ni prav nič mar. To pa je, uganili ste, odvisno tudi od njegovega astrološkega znaka.Več preberite TUKAJ