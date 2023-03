Horoskop starih druidov: neverjetno natančen in specifičen

Koledar starih druidov, pripadnikov keltskega izobraženega sloja (duhovniki, učitelji, sodniki), je leto delil na 14 delov, od teh jih je imelo 13 po 28 dni, zadnji pa le en dan. Ta dan je po prepričanju druidov predstavljal delček večnosti, postavljen med koncem in začetkom vsega, kar nas obdaja. Ljudje, rojeni v vsakem od teh obdobij, so imeli različne značaje in prihodnost, ustrezali so jim različni prijatelji in partnerji. Nekateri so prepričani, da gre za zelo natančen, pa tudi zelo specifičen horoskop, ki je hkrati drugačen. Poiščite svoje znamenje, ki ga predstavlja drevo, in preverite, ali drži tudi za vas.

Breza (24. december – 20. januar)

Breza je povezana s simbolom začetka in obnove. V dom prinaša srečo. Ljudje, rojeni v znamenju breze, obožujejo mirno in harmonično okolje, toplino in varnost doma, pa tudi udobje družine. Ker delujeta tiho in nevsiljivo, si na prvi pogled nihče ne bi mislil, da živijo burno namišljeno življenje, prežeto s strastno željo po ljubezni, uspehu in predvsem moči.

Tem ljudem se ne mudi, saj dobro vedo, da bo prišel njihov trenutek in zato čakajo. Kot lovci v zasedi zalezujejo svoj plen. Čeprav močni in vztrajni, niso tako neobčutljivi, kot bi si sami želeli. Verjetno so nezavedno sami sebi najhujši sovražniki.

Krize, depresije, strahovi pred neuspehom in večna črnogledost jim kronično grenijo življenje, ne morejo se sprostiti in uživati. Tudi ko dosežejo svoj cilj, je njihovo zmagoslavje kratkotrajno. Preostanek časa preživijo v družbi lastnih demonov in se bojijo, da bodo izgubili pridobljeno. In če je to cena njihovega uspeha – ali ni morda previsoka?

Skorš (21. januar – 17. februar)

S skoršem je povezana čarobna moč. Ljudje, rojeni v tem znamenju, so po naravi skrivnostni in nedoumljivi ter le redko komu razkrijejo svoje prave občutke in motive. Niso podvrženi mnenju drugih ljudi. Imajo svoje, pogosto sporno, a vsekakor izvirno mnenje o življenju in morali. V svoji nebrzdani domišljiji vidijo sebe kot viteza, ki bo spremenil svet. Tragikomično, saj njihova življenja pogosto niso nič drugega kot boj z mlini na veter.

Skozi življenjske stiske in viharje hodijo pogumno in izberejo posebno, običajno nepriljubljeno pot, trmasto in vztrajno zavračajo vsak nasvet, pa naj bo še tako dobronameren. Sposobni so nepopisno spraviti ob živce vsakogar, s katerim pridejo v konflikt, svoja prepričanja pa predstaviti kot edina pravilna.

Čeprav delujejo zadržano, so živahnega duha in se ne bojijo drugih ljudi. So radovedni in družabni, zato bodo vedno z veseljem pokukali v tuja življenja, svoje pa spretno skrivali. Kadar pa le lahko, bodo veseli pomoči in razumevanja drugih. Na poslovnem področju so organizirani in iznajdljivi, a ne znajo pametno ravnati z denarjem.

Jesen (18. februar – 17. marec)

Jesen je drevo modrosti, znanja in razumevanja. Ljudje, rojeni v tem znamenju, vse življenje sanjajo o tem, kako bodo nekoč zaživeli. Čas zanje ne igra nobene vloge, razen ko se nenadoma prebudijo in ugotovijo, da je za nekatere stvari prepozno. Po naravi so idealisti, melanholični in nepraktični, njihovi dnevi minevajo v tavanju in iskanju notranje izpolnitve.

Zlahka popolnoma izgubijo tla pod nogami. Nimajo občutka za opazovanje ugodnih priložnosti. V iskanju sreče so pogosto negotovi, premalo drzni, da bi to srečo dosegli. Čeprav se radi družijo, malo govorijo in veliko razmišljajo (analizirajo, opazujejo življenje iz ozadja).

V ljubezni so previdni. Ne upajo si priznati in pokazati svojih čustev, saj se bojijo, da se bodo ujeli v mrežo, iz katere ne bodo znali izstopiti. Zato lovijo sami sebe, prežijo na napake tistega, s katerim se spuščajo v razmerje, da bi imeli na koncu imeli čisto vest in miren spanec. Materialna plat jim je izjemno pomembna in na splošno jim uspe živeti udobno življenje, zahvaljujoč srečni kombinaciji prirojene intuicije.

Jelša (18. marec – 14. april)

Simbolika jelše je povezana z odpornostjo in dolgoživostjo. Ljudje, rojeni v znamenju jelše, so odločni in trdni v svojih namerah. Ko spoznajo, kaj hočejo, to dosežejo. Njihova največja težava je spopadanje s časom in izzivi. Šele ko vsi okoli njih izgubijo upanje in dvignejo roke ter se sprijaznijo s tem, da jih nima smisla prepričevati, da je zanje nekaj dobro, nenadoma zasijejo v polnem sijaju.

Večni idealisti nočejo slišati, da je nekaj nemogoče in vedno poskušajo izboljšati obstoječe stanje. So nenadni, dovzetni za trenutna občutja ter se pogosto nepremišljeno zaletavajo v vse – v svojo škodo. Obožujejo vse, kar je vredno in izbrano, bojijo se kiča, hrupa in kakršnega koli pretiravanja.

Po duši so veliki romantiki. Njihove misli so globoke in čustva strastna, čeprav jih spretno skrivajo. Verjamejo v večno ljubezen, a niso pripravljeni na kompromise. Čeprav je njihova življenjska pot pogosto posuta s trnjem, nikoli ne izberejo lahke poti.

Bela vrba (15. april – 12. maj)

Vrba je simbol čistosti, intuicije in mehkobe. Ljudje, rojeni v tem znamenju, so zapeljive narave, a so hkrati nežni, nevsiljivi in ​​diskretni. S svojo občutljivo naravo nezavedno privlačijo druge ljudi.

Pred agresijo se umaknejo. Vedno izberejo nežnejši in subtilnejši pristop z veliko taktnosti in potrpežljivosti. Veliko časa preživijo v druženju z drugimi ljudmi in do njih gojijo globoko sočutje, saj se jim zdi, da je njihova dolžnost ponuditi pomoč, kadar koli le lahko. Težko prenašajo naložene obveznosti in nemogoče jih je prisiliti, da delajo tisto, kar jim ni všeč. Uživajo v lepotah življenja in občudujejo lepe umetnine. Imajo široko izobrazbo, čeprav niso dovolj vztrajni, da bi blesteli na enem področju.

Glede na to, da niso samostojni in se ne zmorejo sami soočati z življenjskimi težavami, se praviloma, kot je pričakovati, nagibajo k vodstvu in zaščiti močnejših od sebe. Zelo spoštujejo ljudi, ki so močni v tem, v čemer so sami šibki, pa tudi ljudi, ki so vztrajni v tem, v čemer oni niso. V tem pogledu se jim je treba pokloniti, saj je znati prepoznati svoje slabosti in živeti z njimi res velika vrlina.

Glog (13. maj – 9. junij)

Glog je varuh ognjišča ter simbol telesne in duševne plodnosti. Ljudje, rojeni v tem obdobju, so radovedne in nemirne narave, vendar to skrivajo celo pred samimi seboj. Umaknejo se v trdnjavo svojega doma, kjer se počutijo popolnoma zaščitene in živijo obdani z resnično in otipljivo varnostjo svojega zaklada. Pri tem pa zaklad ne pomeni le materialnih vrednot, ampak vse, kar je pod njihovo streho. Še posebej jim je mar za status in mnenje drugih ljudi, zato so pripravljeni plačati visoko ceno, da bi bilo na zunaj videti vse v najlepšem redu, pa tudi če so zato nesrečni in nezadovoljni s svojim življenjem. Resnično nimajo dovolj poguma, da bi se odločili uresničiti svoje neizživete fantazije, jih spremeniti v resničnost.

Čeprav se radi potepajo, jih vsaka misel na kakršno koli trajno spremembo lahko vrže iz ravnovesja. Ker nimajo lastne identitete, zlahka podležejo avtoriteti dominantnejše osebe, varnost pa najdejo v vračanju k tradicionalnim in preverjenim vrednotam. So sebični in nenehno pričakujejo, da jim bo partner v vsem ugodil. Čeprav ne marajo obveznosti, se znajo prisiliti, da jih opravljajo resno in odgovorno.

Hrast (10. junij – 7. julij)

Hrast predstavlja moč in zaščito. Ljudje, rojeni tem znamenju, so sposobni kljub vsem življenjskim stiskam vedno v vsem iskati svetlo stran. Vedno so pozitivno naravnani, nalezljivi optimizem, ki ga premorejo, pa je njihov način posmehovanja težavam.

Izžarevajo posebno energijo, s posebno noto eleganco pa osvajajo vse okoli sebe. Ne čutijo potrebe, da bi bili pomembni, a radi vedo, da jih hvalijo in občudujejo. Težave rešujejo mirno in premišljeno, nimajo kompleksov in si upajo prositi za pomoč, ko jo potrebujejo. Njihovi največji hibi sta občasna eksplozivnost in pomanjkanje diplomacije, kljub temu pa so v vsem spravljivi in ​​nimajo volje, da bi bili dlje časa jezni ali trmasti. Partnerju se ne predajo zlahka, ljubezen si je treba zaslužiti, a ko se zaljubijo, je njihova ljubezen močna, intenzivna in trajna.

Omela (8. julij – 4. avgust)

Omela simbolizira junaštvo in toplino. Za ljudi, rojene v tem obdobju, je sreča njihovih najbližjih na prvem mestu, zato se po svojih najboljših močeh trudijo skrbeti za svojo družino.

Vendar pa znajo pri tem tudi pretiravati, svojim bližnjim postavljajo pretirane zahteve. Zato, čeprav vse to počnejo z najboljšimi nameni, bi morali zaradi miru v hiši najti načine, kako obvladati svojo egocentričnost in težnjo po ukazovanju. Ko se sprostijo in pozabijo na vsakdanje napetosti in pogosto popolnoma nerazumne skrbi, pridejo na površje njihovi neustavljivi šarm, spontanost, radoživost in plemenitost.

V življenju jih večinoma spremljata sreča in uspeh, čeprav pogosto pridejo v konflikt z okolico, ker menijo, da znajo in zmorejo vse narediti najbolje. Ko so zaljubljeni, želijo osrečiti partnerja, vendar pričakujejo, da jim bo brez vprašanj prisluhnil.

Leska (5. avgust – 1. september)

Stari druidi so verjeli, da ima leska nadnaravno moč. To drevo simbolizira tudi modrost. Ljudje, rojeni v tem znamenju, so obdarjeni z nekakšno notranjo svetlobo in tiho radostjo, ki izžarevata iz njih. Tudi ko jim je težko, poskušajo skriti svojo žalost in nerazpoloženje, menijo, da nikogar nima smisla nadlegovati s svojimi skrbmi. Čeprav so njihova pričakovanja visoka, stoično nosijo breme življenja tudi takrat, ko jim ne gre najbolje. Verjamejo, da za vsako stvar v življenju pride pravi čas, zato ničesar ne rešujejo na silo.

Intuicija je njihova zvezda vodnica. In ko začutijo, da lahko nekomu odprejo svojo dušo in mu zaupajo, njihova čarobnost ne pozna meja. Skoraj ni stvari, ki je ne bi storili, da bi osrečili ljubljeno osebo. Lahko in hitro se učijo in se dobro znajdejo v družbi. Njihovi največji hibi sta kritičnost in ironija. Poslovno so premalo prodorni in ker ne marajo prepirov in konfliktov za boljše položaje, večinoma ostajajo v senci.

Borovnica (2. september – 29. september)

Borovnica simbolizira navdušenje. Ljudje, rojeni v tem znamenju, so strastni in nepoboljšljivi idealisti, razum je drugotnega pomena. Ko se, kot je neizogibno, sčasoma streznijo, je običajno že prepozno, da popravijo storjene napake.

Ker imajo pošten in odgovoren značaj, dolgo in globoko trpijo zaradi napak, ki so jih storili, in se trudijo, da jih ne bi ponovili. Čeprav jim ni posebej pomembno, da na druge naredijo vtis, so zaradi mirne, prijazne in prijetne narave priljubljeni v družbi. Redko ogovarjajo, svojih najdražjih skoraj nikoli, zato jim je mogoče zaupati tudi največje skrivnosti z gotovostjo, da so shranjene kot v najboljšem sefu. A ker so večinoma preveč iskreni in preveč zaupajo ljudem, so nad prijatelji največkrat razočarani. Po navadi so srečni v ljubezni.

Bršljan (30. september – 27. oktober)

Bršljan je strupena rastlina, katere simbolika je povezana s smrtjo in ponovnim rojstvom. Za ljudi, rojene v tem znamenju, je izjemnega pomena duhovno življenje. So izjemno premišljeni in globoki, ter bolj kot drugi ljudje razmišljajo o cilju in namenu življenja, poskušajo prodreti v samo bistvo stvari.

Iščejo in vsrkavajo vse, kar je nenavadno, skrivnostno. Nenehno si prizadevajo združiti duhovno in materialno plat življenja in ne morejo mirovati, dokler se ne znajdejo pri uresničevanju svojih najvišjih ciljev. Zaradi svojega načina razmišljanja in bogatih izkušenj so izjemno zanimivi sogovorniki, dobrodošli v vsaki družbi. Delu, ki ga opravljajo, se posvečajo predano in odgovorno. Njihovo ljubezensko življenje je pogosto sestavljeno iz številnih prehodnih odnosov, saj se le redko na katero osebo navežejo trajno.

Tisa (28. oktober – 24. oktober)

Tisa predstavlja večnost in nesmrtnost, zato je njena simbolika povezana s posmrtnim življenjem. Druidi so verjeli, da lahko to drevo povzroči jasnovidnost. Za ljudi, rojene v tem znamenju, je življenje potovanje, kjer globoko in intenzivno doživljajo srečo in žalost, bolečino in veselje, navezanost in odpor do nečesa.

V njihovem življenju sta samo dve barvi, črna in bela, in le en odnos – vse ali nič. Tako seveda z lahkoto rešijo vsako dilemo in vsako krizo, predvsem pa krizo identitete. Njihova duša je stara, vedno vedo, da tukaj in zdaj, v tem trenutku, le prehajajo, gredo proti večnosti. Trudijo se, da ta prehod ostane neopažen. Zato življenje razumejo kot oder, na katerem zaviti v plašč skrivnosti živijo svoje neusahljive fantazije.

Bezeg (25. november – 22. december)

Bezeg je bil za druide obredno drevo, iz cvetov in plodov so pripravljali sveto čarobno pijačo. Ljudje, rojeni v tem obdobju, imajo večno žejo po življenju. Kraji, ki jih očarajo, so viri znanja, razumevanja, ljubezni, lepote ...

Čeprav v duhu stremijo k višinam, se zavedajo, da so le delček velikega vesolja, kolesce v mehanizmu, majhni ljudje v velikem svetu. Zato od življenja vzamejo vse, kar se jim ponudi, zapravljajo brez obžalovanja. V srcu za vedno ostanejo otroci. Ko nekaj hočejo, to hočejo zdaj, takoj. In naredili bodo vse, da to dobijo, dobesedno vse. In če sredstva, ki jih uporabljajo, niso zelo moralna ... Pa kaj? Ali cilj ne opravičuje sredstev? Nihče ni popoln.

Topol (23. december)

Topol predstavlja zaščito pred uroki. 23. decembra se sklene cikel trinajstih obdobij, ki predstavlja leto druidov. Dušo ljudi, rojenih na ta dan, je težko razumeti in vanjo je težko prodreti. Njihova narava je dvojna in nedoumljiva, njihove reakcije pa pogosto popolnoma nepredvidljive.

Čeprav nimajo namena zmesti ljudi okoli sebe, ravno to najpogosteje počnejo. Popolnoma nezavedno povzročajo nezaupanje in odpor v svoji okolici, morda zato, ker o svojih željah in načrtih nikoli ne spregovorijo na glas. Ljudje se jih bojijo in se jim izogibajo, saj nikoli ne vedo, kaj lahko od njih pričakujejo. Pogosto izzovejo ogovarjanje in kritike, ki se seveda odvijajo za njihovimi hrbti, kajti kdo bi si jim upal v obraz povedati, kaj si misli o njih?

O ljudeh, rojenih v tem znamenju, je bilo povedanih veliko zgodb in več teh je sčasoma dobilo fantazijske razsežnosti. Čeprav človeška domišljija res nima meja, bi se morali vprašati, ali niso morda tudi sami krivi za to? Če bi občasno pokazali svojo toplejšo plat, če bi odprli dušo, če bi priznali svoje slabosti in vsaj kdaj potočili kakšno solzo, bi se lahko stvari spremenile.